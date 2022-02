Lavagna: impianti sportivi scolastici, approvati gli studi di fattibilità - LevanteNews

Dal comune di Lavagna su Facebook

Durante la Giunta Comunale odierna sono stati approvati gli studi di fattibilità per la messa in sicurezza e riqualificazione degli impianti sportivi scolastici, con anticipo rispetto alla data di scadenza. Si tratta di investimenti nell’ambito dei finanziamenti previsti dal piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

I due studi di fattibilità riguardano le palestre delle scuole Don Gnocchi e Riboli. Nella prima si prevede il rinforzo dei giunti strutturali, il ripristino della pavimentazione del campo e la sostituzione degli infissi danneggiati e della gradinata. Nella seconda si prevedono interventi agli spogliatoi e alla copertura con la realizzazione di una struttura metallica e di un manto coibentato. Infine, in entrambe sono previsti adeguamenti dell’impianto termico, elettrico, idro-sanitario e di illuminazione.

L’Amministrazione intende così incentivare e supportare la pratica dello sport in età scolare, importante per lo sviluppo e la crescita sia psicologica che motoria di bambini e ragazzi. Il Comune di Lavagna, poi, è stato inserito nella graduatoria provvisoria dei comuni assegnatari della quota dell’8 per mille destinata alla messa in sicurezza delle scuole, per un importo complessivo di 185000, di cui era stata fatta richiesta per interventi di sistemazione del controsoffitto per il plesso della scuola Riboli.