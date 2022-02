Cogorno: nuove imprese, a San Salvatore con "Gastrò Marì" - LevanteNews

Una nuova attività commerciale nel centro di San Salvatore di Cogorno. Ha aperto oggi “Gastró Marí” di Maria Abbate, chiavarese ma originaria della provincia di Napoli.

“I miei genitori gestivano una macelleria giù, ho sempre lavorato nella grande distribuzione. Con la nascita dei figli ho dovuto fare cose diverse ma la passione è rimasta – ci racconta Maria -. San Salvatore mi piace, mi ricorda tanto il mio paese, Grumo Nevano, e così ho deciso di lanciarmi in questa nuova avventura. Dopo diversi mesi di preparazione ora partiamo”.

Da Gastró Marí trovate piatti liguri tradizionali, con cui Maria si è coraggiosamente cimentata per venir incontro ai gusti dei cogornesi. Quindi, ripieni, torta pasqualina, cima alla genovese, baciocca, frittelle di baccalà, pesto. Ma non mancano, come si può immaginare, le specialità del sud, dalla pastiera agli arancini di riso, dal ragù di carne alle crocchè di patate. E poi…le pizze per giovani e meno giovani!

“In futuro, quando apriremo anche lo spazio all’aperto dietro il locale, ci sarà la possibilità di consumare in giardino, durante la bella stagione”, promette la titolare.