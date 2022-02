Chiavari: lunedì un consiglio comunale bollente - LevanteNews

Dopo la seduta mattutina riguardante la Fondazione Torriglia, il consiglio comunale

di Chiavari torna a riunirsi lunedì 28 febbraio alle 21.15. Sarà una seduta che si presume tesa e comunque interessante per diversi motivi. Innanzitutto, già annunciata dal Secolo, media che sembra privilegiato dalla maggioranza in questa campagna elettorale, le dimissioni di Michela Canepa Di Capua da presidente del collegio dei revisori dei conti (supplita da Paola Senno) per candidarsi, molto probabilmente come già più volte scritto, a sindaco. Ci si chiede perché non indicarla subito come assessore esterno al Bilancio lasciando che Alessandra Ferrara presiedesse il collegio dei revisori.

Un tema caldo sarà l’esame delle osservazioni presentate dai consiglieri Roberto Levaggi e Sandro Garibaldi che all’epoca in qualità di sindaco e vicesindaco, avrebbero ordinato lavori senza pagarli, con conseguente causa. In parole povere la maggioranza tenderebbe a dichiararli incompatibili con il ruolo di consiglieri comunali; soprattutto nel prossimo ciclo amministrativo, mettendo fuori gioco non tanto Roberto Levaggi che non avrebbe nessuna intenzione di candidarsi, quanto Sandro Garibaldi. A parte questo sarà bene chiarire questa storia e se e chi ha eventuali responsabilità in questa vicenda.

Tra i temi proposti dalle opposizioni, il caso Ferden, Rissauto, depuratore.

Registriamo le voci cittadine che annunciano forti malumori nella maggioranza da parte di chi sperava di essere il prossimo candidato sindaco e si sente ora escluso.

*****

Di seguito l’ordine del giorno della seduta

Allegato “A”

1. Comunicazione prelevamento dal fondo di riserva deliberazione di giunta comunale n. 231 del 16/12/2021;

2. Definizione degli obiettivi per Marina Chiavari s.r.l. per l’anno 2022 i sensi del d. lgs. 175/2016 e dell’art. 147 quater del t.u.e.l.

3. Compenso per pubblicazione di testamento olografo rep. 43.384. riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del d. lgs. 267/2000

4. Infrastrutture recupero energia agenzia regionale ligure – i.r.e. s.p.a. – adesione ai patti parasociali per la disciplina del controllo analogo.

5. Ratifica della deliberazione di giunta comunale n. 15 del 08/02/2022 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 relativa alla variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 n. 1.

6. Approvazione programma triennale dei lavori pubblici per il periodo 2022-2024 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2022.

7. Variazione al documento unico di programmazione 2022-2024. variazione n. 1.

8. Accettazione di donazione di terreni da parte del signor R.U.

9. Elezione del presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune di Chiavari.

10. Integrazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2022/2024 (art. 58, d.l. 25 giugno 2008, n. 112)

11. Esame delle osservazioni presentate dai consiglieri sigg. Roberto Levaggi e Sandro Garibaldi nel procedimento di contestazione di causa di incompatibilità ai sensi dell’art. 63 comma 1 n. 4 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. determinazioni.

Allegato “B”

1. Mozione, datata 03/01/2022 e acquisita a protocollo comunale n. 555/2022, presentata dai consiglieri comunali Pasquale Lino Cama, Daniela Colombo, Giovanni Giardini, Roberto Levaggi e Silvia Garibaldi al fine di dibattere sulla situazione delle scuole superiori a Chiavari. accorpamenti, spazi dedicati.

2. Mozione, datata 18/01/2022 e acquisita a protocollo comunale n. 2187/2022, presentata dai consiglieri comunali Giovanni Giardini, Silvia Garibaldi e Daniela Colombo al fine di dibattere relativamente alla delibera di giunta comunale n. 88 del 27/05/2019 e alla determinazione n. 75/2019 – ufficio legale.

3. Mozione, datata 24/01/2022 e acquisita a protocollo comunale ùn. 3510/2022, presentata dai consiglieri comunali Giovanni Giardini, Silvia Garibaldi e Daniela Colombo al fine di dibattere sull’integrazione dell’incarico allo studio lcep di Genova – determinazione n. 172 del 30/12/2021.

4. Mozione, datata 04/02/2022 e acquisita a protocollo comunale n. 5340/2022, presentata dai consiglieri comunali Giovanni Giardini, Silvia Garibaldi, Daniela Colombo e Pasquale Lino Cama al fine di dibattere sullo stato attuale del progetto del depuratore di vallata.

5. Mozione, datata 12/02/2022 e acquisita a protocollo comunale n. 6558/2022, presentata dai consiglieri comunali Giovanni Giardini, Silvia Garibaldi, Daniela Colombo e Pasquale Lino Cama al fine di dibattere sullo stato dell’arte della pratica relativa al progetto di Liguria immobiliare s.r.l. – zona ex Rissauto.

6. Mozione, datata 17/02/2022 e acquisita a protocollo comunale n. 7345/2022, presentata dai consiglieri comunali Giovanni Giardini, Silvia Garibaldi, Daniela Colombo e Pasquale Lino Cama al fine di dibattere ed avere informativa relativa al ricorso della societa ’Case per sognare s.r.l’.