Camogli: Amici Teatro Sociale, un incontro verso un roseo futuro - LevanteNews

Dall’Associazione “Amici del Teatro Sociale” (Andrea Cosulich, Luisa Felletti, Luca Guzzetti, Antonio Leverone, Stefania Magnani, Riccardo Neuhold, Graziella Perego, Marta Puppo)

Il Teatro sociale di Camogli – lasciati sperabilmente alle spalle la pandemia e i problemi finanziari che l’hanno afflitto nel recente passato – sta entrando in una nuova fase della sua lunga e gloriosa vita.

La nuova Direzione del Teatro sta dando nuovo impulso alle attività artistiche del nostro teatro, e ora intende aprirlo alla città e al suo territorio, affinché diventi un luogo che i cittadini e gli ospiti della città possano sentire come proprio e possano utilizzare per incontrarsi, discutere, fare cultura.

Come associazione Amici del Teatro Sociale non possiamo che essere entusiasti di questo nuovo corso e vogliamo favorirlo per quanto è nelle nostre forze, per aiutare il Teatro a prosperare – come il nostro Statuto prevede –, anche noi convinti che questo possa avvenire solo se esso diventa luogo di tutti, dove la cultura non giunge solo dal di fuori ma viene anche creata quotidianamente da coloro che lo frequentano.

E’ per questo motivo che abbiamo pensato di invitare tutte le associazioni culturali, tutti i Soci vecchi e nuovi della nostra associazione, tutti i cittadini di Camogli e di Recco a partecipare a un incontro nella sala del Teatro sociale.

Il nostro primo progetto per far sì che tutti possano fruire del Teatro Sociale è quello di insonorizzare il bello spazio del Ridotto, grazie a tende che permettano di utilizzare questa sala di un’ottantina di posti per tutte quelle attività che non richiedono l’uso della platea e del palcoscenico: cineforum, presentazione di libri, concerti da camera e così via.

Per finanziare l’acquisto delle tende, avremmo pensato a uno spettacolo prodotto da artisti locali sulla nascita del teatro e la storia dei mecenati camogliesi che l’hanno voluto e finanziato. Nella prossima primavera, compatibilmente con la programmazione artistica, sarà rappresentato in teatro.

Per parlare di questo e altri progetti e soprattutto della futura fruizione del Teatro e delle sue strutture, come Amici del Teatro sociale proponiamo a tutte le associazioni di Camogli, di Recco e del Levante un incontro nella sala del Teatro Sociale, con la partecipazione del Presidente della Fondazione, Maurizio Castagna, e del Sovrintendente, Giuseppe Acquaviva. L’incontro si svolgerà:

Domenica 6 marzo 2022 alle ore 11

Per favore, diffondete la voce presso tutti coloro che pensate possano essere interessati e venite a discutere con noi del futuro del nostro magnifico teatro!