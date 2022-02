Calcio/ Entella ko a Lucca. Volpe: "Abbiamo completamente sbagliato partita” - LevanteNews

Dal sito ufficiale della Virtus Entella

Un deluso Mister Volpe al termine della partita con la Lucchese commenta la prestazione dei suoi.

Abbiamo sbagliato completamente approccio, mi prendo la piena responsabilità perché quando si fanno certe prestazioni è giusto così. Dopo tante partite può essere fisiologico un calo, questa gara ci serva da lezione e ci faccia tornare con i piedi per terra.

Abbiamo fatto poco per rientrare in partita, la Lucchese ha meritato pienamente di vincere, abbiamo sbagliato tanto, ci siamo mossi poco costruendo male. Salvare qualcosa stasera è difficile. Archiviamo questa sconfitta che tra 2 giorni si gioca e in questo caso forse è un bene.

Il campionato è così, non puoi regalare niente a nessuno. Noi dobbiamo girare sempre a mille se vogliamo vincere.