Zoagli: “Bene il ripristino del doppio senso sull’Aurelia” - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio

La soddisfazione del capogruppo di Forza Italia in Regione: “Avevo portato il tema in Consiglio Regionale lo scorso anno per avere chiarezza sui tempi dell’intervento”. “Accolgo con soddisfazione la notizia della prossima riapertura a doppio senso di marcia dell’Aurelia all’altezza di Marina di Bardi a Zoagli, comunicata quest’oggi dall’assessore regionale ai Lavori Pubblici e alla Viabilità, Giacomo Giampedrone. Finalmente dal prossimo lunedì tornerà pienamente percorribile quest’arteria viaria così importante per il Tigullio, in primis per i residenti nei Comuni di Zoagli, Rapallo e Chiavari. Avevo portato il tema in Regione nel luglio 2021, presentando un’Interrogazione finalizzata ad avere chiarezza e certezze sui tempi dell’intervento, con l’obiettivo di mettere in sicurezza l’area e liberare quanto prima i cittadini dalla morsa dei disagi, che erano divenuti ormai insopportabili dopo due anni di doppio senso di circolazione, con situazioni non di rado gravemente appesantite dalla chiusura dei caselli autostradali di Chiavari e Rapallo”. E’ quanto dichiara il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia.

“Sono perciò contento – prosegue – che Anas abbia dato seguito agli impegni assunti nella risposta data alla mia Interrogazione. Ringrazio inoltre l’assessore Giampedrone per la tempestività e la puntualità con cui si è fatto carico del problema, contribuendo a portarlo a soluzione”.

“Ricordo infine che alla base di questo risultato vi sono anche le istanze espresse dal Consiglio Comunale di Zoagli e contenute in una mozione approvata all’unanimità in data 4 marzo 2021, su proposta dei consiglieri Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi”, conclude Muzio.