Sori: stasera "Il mio teatro è una città" - LevanteNews

Dalla Sala Enzo Costa – Cinema Sori

SoriTeatro

Il mio teatro è una città

Esperienze di teatro e cittadinanza in Italia e in Europa

Giovedì 24 febbraio 2022 ore 18:00

Together – Insieme

Progetto di Sergio Maifredi

Coordina Oliviero Ponte di Pino

In dialogo con Sergio Maifredi e Corrado D’Elia

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Ospiti

Andrée Ruth Shammah, direttore Teatro Franco Parenti – Milano

Piergiorgio Odifreddi, matematico

Milo Rau, direttore NTGent – Gent, Belgio. Intervista video registrata

Intervengono

Giorgio Andriani, Antonino Pirillo, Biblioteca Teatro Quarticciolo – Roma

Andrea Esposito, Teatro Bellini – Napoli

Davide Sacco, Teatro di Narni – Terni

Marta M. Marangoni e Fabio Wolf, DuperDu/Minima Theatralia – Milano

e le compagnie vincitrici del bando nazionale Start and Go – Il Teatro si fa impresa. Progetto di Teatro Pubblico Ligure e Comune di Genova

Un convegno annuale per chiamare a raccolta i teatri che mettono al centro della propria attività l’audience engagement e lavorano per costruire una comunità intorno al teatro. Nelle prime due edizioni de “Il mio teatro è una città”, nel 2020 e nel 2021, realtà italiane ed europee si sono incontrate per mettere a confronto le diverse strategie realizzate con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in un progetto culturale. All’interno di questa dinamica lo spettatore smette di essere passivo, si alza idealmente dalla poltrona e partecipa in prima persona al processo creativo, aumentando il grado della sua esperienza o comunque modificando radicalmente l’approccio alla rappresentazione. Per mettere in pratica l’idea che il teatro è pubblico perché è degli spettatori, come qualunque altro esercizio.