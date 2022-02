Recco: parte la campagna di sterilizzazione dei gatti presenti nelle colonie feline - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Il Comune di Recco, a tutela della popolazione felina del territorio, ha stipulato con l’associazione Zampatesa di Genova una convenzione per il servizio di sterilizzazione dei gatti provenienti dalle colonie feline.

“L’Amministrazione comunale si è sempre dimostrata sensibile alle tematiche relative ai nostri amici a quattro zampe. I gatti liberi sono posti sotto la protezione del sindaco che deve tutelarne le condizioni di vita e prevenire le eventuali problematiche legate al settore igienico-sanitario. Con questa attività gestiamo e controlliamo la popolazione felina” commenta il sindaco Carlo Gandolfo. E’ importante che i gatti siano ben curati, specie per evitare riproduzioni indesiderate: è stato calcolato che una gatta non sterilizzata in 5 anni potrebbe avere migliaia di discendenti.

All’associazione Zampatesa sarà riconosciuto un contributo di mille euro. I volontari provvederanno a catturare i gatti per portarli negli ambulatori veterinari dove saranno sottoposti a sterilizzazione, con ricovero post operatorio e terapie fino alla completa guarigione degli animali e il successivo ritorno sul territorio.