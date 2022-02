Rapallo: "Se la scuola non va alla Crusca,  la Crusca va alla scuola" - LevanteNews

Da Enrica Guidotti, docente e addetta stampa Istituto Comprensivo Rapallo

Lezione speciale all’IC Rapallo, venerdì 25 febbraio. A dialogare coi ragazzi sulle nuove parole della lingua italiana saranno gli Accademici della Crusca

Si dice arancino o arancina? Si può dire sconcentrato? Se chi dirige un’orchestra è una donna è giusto chiamarla direttore o direttora? Arbitro indiscusso delle questioni linguistiche in Italia è l’Accademia della Crusca, che da anni ogni giorno risponde alle domande e alle perplessità degli italiani in fatto di grammatica e lessico.

La data di nascita della prestigiosa Accademia fiorentina è il 1583, ma si sbaglierebbe a pensare a un’istituzione vetusta e lontana dalla realtà linguistica odierna. Basti pensare alla recente polemica sull’uso dell’asterisco o dello schwa per evitare distinzioni di genere (“bocciato” dalla Crusca in quanto imposto dall’alto e non usato quotidianamente dalla comunità parlante) o alla serissima analisi dei testi delle canzoni in gara al Festival di Sanremo fatta dall’Accademico Lorenzo Coveri, che ogni anno evidenzia come le canzoni rappresentino uno specchio dell’italiano contemporaneo, che come tutte le lingue è in continua evoluzione.

È proprio dal lavoro sulle nuove parole dell’italiano, condotto in questi giorni dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Rapallo, che è nata l’idea di invitare gli Accademici della Crusca a tenere una lezione speciale. Invito accolto con entusiasmo da Nicoletta Maraschio, Presidente emerita dell’Accademia, prima donna a presiedere la Crusca dalla fondazione, Lorenzo Coveri, Accademico corrispondente, e Stefania Iannizzotto, social media manager dell’Accademia, che venerdì 25 febbraio, dialogheranno a distanza coi ragazzi sui neologismi e i prestiti stranieri ormai entrati nell’uso comune (da cringe, l’”imbarazzante” usato sui social media, a boomer, l’appellativo ironico e spregiativo, attribuito a persona che mostri atteggiamenti o modi di pensare ritenuti ormai superati dalle nuove generazioni) e rivolgeranno agli Accademici e agli esperti della consulenza linguistica presso la cinquecentesca Villa medicea di Castello quesiti e curiosità.

Venerdì 25 febbraio 2022, h. 10-11

Piattaforma Meet: link?

Scaletta dell’evento:

Prima parte: La Crusca nella storia (30’)

Saluto del DS Prof. Giacomo Daneri (GD)

Enrica Guidotti (EG), docente dall’IC Rapallo: introduzione e moderazione

Intervento della Prof. Nicoletta Maraschio (NM), Presidente emerita dell’Accademia della Crusca

Video L’Accademia della Crusca presentata da Leonardo Salviati (3’51”)

https://www.youtube.com/watch?v=CWx82IYIS18

Video ufficiale dell’Accademia della Crusca con la Prof. Maraschio (5’29”) https://www.youtube.com/watch?v=El082IS7HkE

Domande degli studenti

Interventi degli studenti: alla ricerca delle parole nuove

Seconda parte: La Crusca oggi (30’)

Intervento del Prof. Lorenzo Coveri (LC), Accademico corrispondente dell’Accademia della Crusca

Video Dentro la Crusca: La villa e il giardino, le attività, la biblioteca, l’archivio (tot. 2’62”)

https://www.youtube.com/watch?v=CnBz3yQJS8w&list=PLDxLIgSs54XzQnqe2GD0WNZNV8D3k0Dl6&index=5