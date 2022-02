Rapallo: scivola al 'Manico del lume', muore escursionista di 'Santa' - LevanteNews

E’ deceduto al San Martino dove era stato trasportato con l’elicottero “Grifo” del 118. Un escursionista di 69 anni si trovava sulle alture di Rapallo, precisamente sul crinale del “manico del lume”, assieme a due amici per quella che doveva essere una piacevole escursione. Ad un certo punto l’uomo, Bruno Bencini, è scivolato, è finito fuori dal sentiero ed è precipitato per una cinquantina di metri. In suo soccorso è partito il 118 con Tango 2 ed i Volontari del soccorso di Sant’Anna, il soccorso alpino ed i vigili del fuoco di Rapallo. L’uomo era ancora vivo con un trauma cranico apparso subito grave. E’ stato verricellato sull’elicottero Grifo arrivato da Albenga, è stato trasportato al pronto soccorso del San Martino. Ma non c’è stato purtroppo più nulla da fare. La notizia è rimbalzata a Santa Margherita dove l’uomo abitava, suscitando grande cordoglio. I due amici, sconvolti, hanno raggiunto a piedi l’auto. Resta il dubbio sul motivo per cui l’escursionista, esperto, è scivolato: un malore o è semplicemente inciampato?