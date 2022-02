Rapallo: Carnevale dei piccoli, grande successo per la prima giornata - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Tantissimi bambini con le loro famiglie hanno partecipato oggi alla “Festa di Iron Man” la prima delle quattro iniziative del Carnevale dei piccoli di Rapallo al Parco Canessa.

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco ha voluto portare il saluto dell’amministrazione ai tanti piccoli concittadini mascherati e ha ringraziato gli organizzatori per l’ottima riuscita dell’iniziativa.

La kermesse proseguirà, sempre presso Parco Canessa, sabato 26 febbraio con la Festa di Mirabel, domenica 27 febbraio sarà la volta di Spiderman per finire martedì 1 marzo con la Festa di Elsa. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno dalle 15.30 alle 18.30 circa.

“Trasmette grande gioia vedere così tanti bambini finalmente vivere momenti di allegria dei quali sono stati privati per due lunghi anni – dichiara il Sindaco Carlo Bagnasco – nonostante l’attuale situazione nazionale e internazionale sia particolarmente critica e non ci invogli ai festeggiamenti, i bambini hanno pieno diritto alla spensieratezza. Ringrazio l’assessore Elisabetta Lai, gli uffici comunali e gli organizzatori che hanno reso possibile la manifestazione sulla scia del percorso intrapreso con Rapallo For Kids”.