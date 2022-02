Pallanuoto M/ Dopo due mesi il Bogliasco torna alla Vassallo - LevanteNews

Dal Bogliasco 1951

Due mesi e mezzo dopo l’ultima volta la Vassallo è pronta a riabbracciare i suoi ragazzi. Sabato, per la prima volta da inizio dicembre, la prima squadra maschile del Bogliasco tornerà infatti ad esibirsi davanti al pubblico amico. L’ultima volta avvenne l’11 dicembre scorso, giorno dell’emozionante successo sul Camogli. Da allora quattro gare, tutte in trasferte, e una lunga pausa che ha tenuto i biancazzurri lontani dal calore di casa per oltre un bimestre.

Il vestito della Vassallo non sarà ancora quello dei giorni migliori ma neppure quello sgualcito indossato suo malgrado nelle ultime settimane. Le restrizioni anti-Covid persistono, anche se in maniera meno ferrea rispetto a quelle adottate fin qui dall’inizio del 2022. Il Governo ha infatti consentito di innalzare la capienza di pubblico degli impianti sportivi al chiuso dal 30 al 60%, raddoppiando di fatto il numero di spettatori che potranno assistere alla sfida tra i biancazzurri di Daniele Magalotti e l’Arenzano. Ciò che non cambia è l’orario di inizio della partita fissato, come da tradizione, alle 18.

Per Gimmi Guidaldi e compagni l’ennesimo derby ligure della stagione rappresenterà l’occasione per mettersi alle spalle la brutta prova di sabato scorso in casa della Crocera. Una gara vinta, che ha permesso di mantenere inalterato un ruolino di marcia che fin qui conta soltanto successi, ma giocata in maniera certamente rivedibile dai biancazzurri. Contro i ponentini, dunque, la parola d’ordine sarà cambiare atteggiamento, evitando quei pericolosi sbandamenti visti troppe volte negli ultimi tempi.

Dato il contingentamento e per evitare assembramenti fuori dall’impianto, si consiglia di prenotare il proprio posto in tribuna con anticipo, rivolgersi alla segreteria della piscina di Bogliasco. Oltre che dal vivo, la sfida valida per il tredicesimo turno di Serie A2 sarà visibile in diretta televisiva sul canale 17 del digitale terrestre grazie alla collaborazione tra il Bogliasco e l’emittente Entella TV-New Signal. La telecronaca, affidata come sempre a Marco Tripodi e Vicky Caserta, sarà disponibile anche on-line, accedendo alla pagina Facebook Bogliasco 1951.