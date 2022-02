Chiavari, tra pandemia e futuro: il punto alla pasticceria Copello - LevanteNews

Inizia oggi una carrellata tra i negozi di Chiavari, tradizionali o più innovativi non importa, con l’obiettivo di intercettare nuovi bisogni, maturati negli ultimi due anni, e prospettive future di sviluppo delle attività economiche. Tra gli esercizi di più antica data della città dei portici, la Pasticceria Copello, situata in via Martiri della Liberazione, nel cuore del centro storico, è un intramontabile punto di riferimento per residenti e non. Fondata nel lontano 1826 da Agostino Podestà, di cui conserva il nome fino al 1901, quando subentra un suo nipote, Giuseppe Copello, che nel 1911 rinnova il negozio come oggi lo conosciamo, Copello ha tramandato le sue specialità (una su tutte, la notissima torta Ciävai) fino a noi. Nel 1973 l’azienda è stata rilevata dalla famiglia Antonini, ancora alla sua guida. Luca, il titolare, continua a portare avanti una gloriosa tradizione, cercando di cogliere, con spirito d’intraprendenza, anche le opportunità che una crisi globale può nascondere, con un occhio ben fermo su Chiavari e il Tigullio.

Due anni di pandemia, come hanno influito sull’andamento delle vendite? “Sono stati due anni molto impegnativi sia per noi che per la clientela, siamo stati investiti da grandi cambiamenti che, benché già in atto da prima, con l’emergenza hanno avuto una accelerata impressionante (commercio elettronico, asporto, delivery). Credo che la quasi totalità delle aziende abbia dovuto rivoluzionare tutto – in termini di prodotti, orari – e se da una parte ciò ha causato perdite di fatturato, dall’altra è stata l’occasione per fermarsi a ripensare il lavoro, specialmente per le attività condotte da tanti anni dalle stesse persone. Un esempio: su Internet eravamo sbarcati già vent’anni fa ma senza successo, conservando la modalità di consegna diretta al cliente lontano sulla base di accordi specifici; ora vogliamo riprovarci concentrandoci su prodotti confezionati, spedibili più agevolmente”.

Per voi cosa ha comportato, nel concreto, l’introduzione di limitazioni e norme sugli accessi? “Fin dall’inizio è stato un calvario. Prima consentito il consumo solo all’aperto, poi al chiuso ma asporto, poi l’obbligo del Green pass…un’oscillazione continua come sulle montagne russe. La verifica della certificazione adesso comporta un impegno non indifferente, perché una cosa è controllarne 50, un’altra controllarne 400, chiunque consumi; abbiamo messo in uso quattro devices, per fortuna anche le ragazze al banco hanno messo a disposizione i propri cellulari, altrimenti sarebbe stato necessario affidare il compito a una sola persona, impossibile. Comunque, resta un onere spiacevole per tutti”.

E per quanto riguarda la presenza dei turisti? “Il 2021 è stato un anno molto positivo, è arrivata tantissima gente non solo al culmine dell’alta stagione ma anche in autunno, fino a novembre, complici le temperature miti e la gran voglia di muoversi, dopo le chiusure, preferendo i posti nei dintorni a viaggi più lunghi”.

Con l’imminente fine dello stato d’emergenza e il superamento della maggior parte delle restrizioni, come guardate alla prossima estate? “Su questo molto dipenderà dal meteo, comunque in generale ci aspettiamo di nuovo un’altra stagione positiva, ora poi con l’eliminazione della quarantena all’interno dell’Europa dovrebbe tornare un afflusso di turisti provenienti da Francia, Germania, Inghilterra, come è sempre avvenuto”.

In ambito locale, una valutazione ed eventuali proposte in relazione alla attuale promozione del commercio e del turismo. “Con grande piacere vedo che, dopo tanti anni, finalmente si riesce a proporre qualcosa che porti il nome Tigullio – la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024 -, perché promuovere iniziative di questo genere separatamente non porterebbe da nessuna parte. Proporre, invece, un unico pacchetto di offerte in grado di attrarre visitatori anche da paesi lontani è la soluzione più efficace”.