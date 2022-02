Chiavari: limiti di transito al confine, Zoagli protesta - LevanteNews

Da Gian Giacomo Solari, Capogruppo Consigliare

La frazione di S. Andrea di Rovereto di Chiavari confina con la frazione di Zoagli S. Pietro di Rovereto, proprio nei 100metri finali in prossimità del confine esiste una strettoia dove sono sempre transitati sia automezzi che betoniere per lavori di edilizia. Da una decina di giorni l’amministrazione Chiavarese ha posizionato un cartello segnaletico indicante la misura massima di larghezza che può transitare in 210cm., la misura è insufficiente per il pulmino dell’Amt che fa capolinea a S. Pietro di Rovereto, per i furgoni che forniscono l’attività commerciale Barca, per il camion con autoscala per la pubblica illuminazione, e per i camioncini di impresari e artigiani e del loro indotto che lavorano nell’edilizia, i camiocini più usati hanno una larghezza di 240cm.

Essendo a confine e considerando i buoni rapporti tra i comuni di Chiavari e Zoagli, era auspicabile un’informazione preventiva al comune di Zoagli, prima di isolarlo. L’amministrazione comunale di Zoagli, dovrebbe trattare velocemente con Chiavari in modo da portare la larghezza massima a 240cm., altrimenti quasi tutti, artigiani, impresari e corrieri dovrebbero chiedere al comune di Chiavari deroghe per il transito, di conseguenza verrebbe sovraccaricato di lavoro l’ufficio competente.