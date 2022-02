Chiavari: attivo il nuovo semaforo a chiamata in via Parma - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del comune di Chiavari

È in funzione il nuovo semaforo a chiamata installato dall’amministrazione in via Parma, all’altezza dell’attraversamento pedonale del campo sportivo “Daneri”.

“Il nuovo impianto risponde alle istanze avanzate dai cittadini residenti che richiedevano maggiore sicurezza, visti gli incidenti avvenuti in quella zona. È stata spostata la fermata dell’autobus in direzione mare per rendere pienamente visibile l’impianto ai conducenti dei veicoli in transito – spiega l’assessore alla viabilità, Giuseppe Corticelli – Si tratta del secondo semaforo di questo tipo nel quartiere, il primo collocato, nel 2018, presso le scuole elementari di Caperana. Inoltre, per aumentare la sicurezza stradale, sempre in via Parma all’altezza dei magazzini comunali, abbiamo installato tempo fa un autovelox”.

“La collocazione di un nuovo semaforo a chiamata permetterà di rendere più sicuro un punto particolarmente critico di via Parma, una delle arterie più trafficare della città, soprattutto per tutte le famiglie e i ragazzi che attraversano la strada per raggiungere il campo sportivo, i giardini o il lungofiume”. Aggiunge Silvia Stanig, vicensindaco F.F. di sindaco.