Camogli: via San Nicolò, circolazione pedonale vietata - LevanteNews

Dal Comune di Camogli

Ordinanza sulla disciplina temporanea della circolazione pedonale in via San Nicolò, nel tratto pedonale che da dietro alla Chiesa conduce sino all’incrocio con la pedonale all’altezza del civico 66, verso Punta Chiappa. Dal 25 febbraio 2022 al 23 aprile 2022, per i lavori di messa in sicurezza della parete rocciosa e del terreno soprastante la scalinata che collega alla banchina, è vietata nelle giornate feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

ordinanza n.13 del 24.02.2022