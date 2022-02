Camogli: Sagra del pesce, riunione tra Comune e Pro Loco - LevanteNews

A Camogli riunione “esplorativa” tra amministrazione comunale e Pro Loco per decidere se fare o no la Sagra del pesce, che cadrebbe il 9 maggio (seconda domenica del mese) anticipata dalla vigilia di San Fortunato sabato 8 maggio. La Pro Loco, che organizza la manifestazione per conto del Comune, sarebbe propensa a realizzarla, dato che negli ultimi due anni c’è stato, ovviamente, uno stop.

Alcune immagini della Sagra del pesce e Vigilia di San Fortunato 2019 (foto di Consuelo Pallavicini)