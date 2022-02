Camogli: Festival della Comunicazione, podcast speciale sulla crisi in Ucraina - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Festival della Comunicazione

Nelle ore in cui l’invasione russa in Ucraina ha determinato una delle più gravi crisi che l’Europa abbia conosciuto dal secondo dopoguerra in poi, con ripercussioni già evidenti su larga scala, il Festival della Comunicazione ha realizzato e pubblicato un podcast speciale, “Guerra e pace”, con il commento e il contributo di alcuni prestigiosi protagonisti del Festival. All’interno sono ospitati i contributi raccolti a caldo e le riflessioni dello storico Marcello Flores, di Alberto Diaspro (direttore di ricerca in Nanofisica dell’IIT), del neuroscienziato Giorgio Vallortigara, dell’ex magistrato Gherardo Colombo, di Barbara Mazzolai (direttrice del Centro di Micro-Biorobotica dell’IIT), dello psichiatra Paolo Crepet, di Cinzia Leone (autrice di graphic novel) e del geologo Mario Tozzi.

Il Festival della Comunicazione, che per la sua nona edizione dall’8 all’11 settembre prossimi ha scelto come tema la “Libertà”, intende in questo modo proporre pensieri e valutazioni di carattere storico e sociale che aiutino a comprendere la complessa situazione che tutti, con grande apprensione e preoccupazione, stiamo seguendo e vivendo. “Libertà è quella condizione che ci consente di esprimere chi siamo nel profondo e di manifestare agli altri la nostra identità e la nostra individualità, oltre qualsiasi forma di costrizione e di condizionamento, oltre i vincoli imposti da sovrastrutture sociali, religiose e morali che, nate per garantire la libertà, spesso finiscono per schiacciarla sotto il loro peso”, si legge per esempio nel concept che introduce la manifestazione a settembre a Camogli.

“In questo momento drammatico per l’Ucraina, per l’Europa e per il mondo intero, ci vogliamo affidare alle voci autorevoli e alle considerazioni profonde dei grandi ospiti e amici del nostro festival”, spiega il direttore del Festival della Comunicazione Danco Singer. “Anche l’amico e padre nobile della nostra manifestazione, Umberto Eco, ha sempre avuto molto caro il tema della libertà e della democrazia e, se fosse ancora con noi, con le sue parole ci avrebbe aiutato a trovare una chiave di lettura del presente. Noi lo facciamo, ora, grazie all’aiuto degli affezionati relatori del nostro Festival”.

Il podcast “Guerra e pace” è disponibile alla pagina http://www.framecultura.it/novita/, a partire dalla mattina di venerdì 25 febbraio, oltre che su tutte le principali piattaforme per l’ascolto cercando festivalcom. La puntata è parte integrante della collana Storie che lasciano il segno, una galleria di pensieri, spunti illuminanti, rivelazioni e aneddoti pronunciati dai grandi protagonisti del nostro tempo, con temi che spaziano dalla storia al valore della memoria e all’attualità.

Il Festival della Comunicazione ritorna dall’8 all’11 settembre 2022 a Camogli per la sua nona edizione, dedicata al tema della Libertà. E anche quest’anno il Festival accompagna il proprio affezionato pubblico con uscite settimanali, in formato audio e nelle due serie gratuite Storie che lasciano il segno e Replay. Contenuti nuovi e inediti dalla voce diretta dei grandi protagonisti del Festival, mescolati con alcuni degli interventi che hanno fatto la storia della manifestazione. Sono disponibili cercando festivalcom su tutti i principali canali digitali e le piattaforme podcast, oppure su festivalcomunicazione.it e framecultura.it.