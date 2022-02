Calcio/ L'Entella si ferma al Porta Elisa: la Lucchese vince 3-0 - LevanteNews

Lucchese: Coletta; Corsinelli, Bachini, Bellich, Nannini; Frigerio, Collodel, Visconti; Minala; Nanni, Babbi. All. Pagliuca.

Entella: Borra; Coppolaro, Pellizzer, Silvestre, Barlocco; Dessena, Rada, Di Cosmo; Schenetti; Lescano, Magrassi. All. Volpe

Si ferma al Porta Elisa la striscia di risultati positivi della Virtus Entella: la Lucchese vince 3-0 grazie ai gol di Belloni, Collodel e Corsellini nel recupero. Volpe si affida al 4-3-1-2 con Pellizzer e Silvestre centrali e sulle fasce Coppolaro e Barlocco. In mezzo spazio a Dessena, Rada e Di Cosmo. Schenetti a lanciare le due punte Lescano e Magrassi.

Al 15’ la Lucchese va in vantaggio con Bellono bravo a battere Borra di destro. Il gol non scuote l’Entella che rischia di andare ancora sotto ma stavolta Visconti calcia fuori. La pressione dei padroni di casa si concretizza al 22’ con Collodel che di testa infila Borra. Nel finale il portiere dei chiavaresi salva su Nanni.

Nel secondo tempo Volpe decide subito per il doppio cambio: fuori Rada e Lescano, dentro Merkaj e Palmieri ma la musica non cambia, la Virtus Entella non riesce a rendersi pericolosa. Successivamente spazio a Meazzi e Karic al posto di Schenetti e Barlocco per provare a riaprire la sfida. La prima azione degna di nota del secondo tempo per l’Entella arriva al 74’ ma Pellizzer manda alto da ottima posizione. Nel finale Volpe concede qualche minuto a Morra al posto di Dessena e proprio il neo entrato potrebbe trovare la sua prima rete in stagione ma la conclusione viene deviata in corner. Al 92′ la Lucchese trova il 3-0 con Corsinelli a porta vuota. Finisce qui al Porta Elisa: domenica per la Virtus Entella c’è la trasferta a Pesaro in casa della Vis. Da qui la formazione allenata da Volpe proverà a ripartire dopo una serata difficile.