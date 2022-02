Rugby/ La Pro Recco viaggia alla volta di Alghero - LevanteNews

Dalla Pro Recco Rugby

Secondo il nuovo calendario di Serie A, domenica 27 febbraio sarà il giorno in cui recuperare l’8^ giornata di andata, sfruttando quella che sarebbe stata una delle tradizionali soste per il 6 Nazioni.

Gli Squali della Pro Recco Rugby saranno impegnati nella trasferta oltremare che li vedrà in campo al Maria Pia di Alghero (fischio d’inizio alle ore 13.00).

“Finalmente il campionato è ripreso e questa è la cosa più importante – sottolinea coach Jem Van Vuren – perchè ci permette di ritrovare l’abitudine, il ritmo e la motivazione non solo per quanto riguarda la partita ma anche per gli allenamenti e l’impegno settimanale dei quali la partita della domenica è l’obiettivo e lo stimolo. E’ inutile nascondere quanto l’ultima sosta abbia reso ancora più complicata una stagione per noi già difficile, tra l’inizio di un nuovo progetto, un rinnovamento quasi totale della Prima Squadra, la mancanza del nostro campo per le partite casalinghe e gli sforzi e le difficoltà per portare avanti un’annata agonistica ancora segnata dal Covid e che si porta sulle spalle il peso di un anno e mezzo di stop e quindi possiamo solo essere felici di giocare, anche se finora non siamo ancora riusciti a conquistare neanche una vittoria: stiamo lavorando e giocando per crescere e la cosa più importante è poterlo fare con regolarità”.

La squadra partirà da Recco all’alba di domenica e poi volerà in Sardegna per una trasferta in giornata che porterà i biancocelesti ad affrontare l’Amatori Alghero, avversario tradizionalmente ostico per chiunque e attualmente al settimo posto in classifica con nove punti.

“Il nostro obiettivo – spiega il capitano Giacomo “Jack” Rosa – è cercare di fare una buona prestazione andando in crescendo rispetto alle precedenti: la cosa più importante per noi in questa fase è progredire, consolidando quello che funziona e migliorando quello che ci crea più difficoltà”.

Ricordiamo che il girone è composto da nove squadre che quindi, a turno, devono osservare una giornata di riposo a causa del numero dispari: questo, unito alle giornate rinviate a causa dell’emergenza Covid e ai recuperi incastrati in mezzo alle giornate regolari, crea una classifica che potrà dirsi davvero reale solo a fine campionato.

——–

Serie A, girone 1, recupero giornata 8, 27/02/2022 ore 14.30

CUS Torino – Biella Rugby (ore 13.00)

Rugby Parabiago – I Centurioni

ASR Milano – VII Rugby Torino (ore 13.00)

Amatori Alghero – Pro Recco Rugby (ore 13.00)

Riposa: CUS Genova