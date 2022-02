Recco: "Ci battiamo per una città che a misura d'uomo" - LevanteNews

Da Onda Recco

L’arresto del ragazzo che creava esplosivi in un edificio abbandonato al centro di Recco mi spinge ad alcune importanti riflessioni. La premessa alle mie parole è la richiesta che non vengano manipolate e fraintese. Chi non rispetta la legge è in torto e in errore.

Diverso è leggere il post su Facebook del Sindaco Carlo Gandolfo che esalta l’azione delle forze dell’ordine e del sistema di video sorveglianza senza farsi assolutamente carico del fatto che si tratti di un ventenne e di un edificio sul territorio da lui amministrato. Questo mi porta a proporvi alcune riflessioni sullo scollamento esistente fra il programma di opere pubbliche e le evidenti nuove priorità determinate dalla pandemia. Sono almeno trent’anni che parliamo di zona mare, di supermercati, di viabilità……senza idee nuove. Il disagio della generazione di mezzo che si trova da un lato ad occuparsi dei genitori non digitalizzati e dall’altro di figli screen “dipendenti”, ben descritto nei documenti ufficiali approvati da questa amministrazione, non riceve attenzione.

Ottimo il servizio dei vaccini … ma in quali condizioni? Fra nylon sui libri e paratie di fortuna? Il centro anziani, in zona periferica, senza nemmeno una panchina lungo il percorso per raggiungerlo, certamente utile a chi fortunatamente può ancora fare due passi. La sala musica, sede della storica Banda e di corsi che riescono ad unire bambini e nonni: oggi è solo da ringraziare chi ancora con passione riesce a portare avanti questa attività in quei locali. Proviamo ad andare a vedere una partita di Basket? Con le nuove norme entreranno forse 30 spettatori. Così i saggi di ginnastica, le recite scolastiche o le feste di Natale di scuole ed asili.

Non è corretto far finta che nulla sia accaduto, andare avanti con i propri progetti elettorali sebbene alcuni condivisi anche dal nostro programma. Così più volte in questi anni a partire dalle Maestre Pie, per arrivare alla spiaggia dei Frati, abbiamo segnalato la cattiva frequentazione dovuta a uno stato di abbandono e di scarsa illuminazione. La risposta ricevuta è stata semplicissima: mettiamo una telecamera!!! Ci vogliono invece nuovi spazi più ampi ed accoglienti perché queste norme ormai faranno parte di noi. Ci vuole un palazzetto dello sport, una sala polifunzionale adeguata, uno sportello semplificazioni burocratiche per gli anziani, una pista ciclabile e/o pedonale attrezzata che valorizzi il tragitto in piano collegandolo alla passeggiata mare. Ci vuole dialogo serrato con il Sindaco di Camogli per la condivisione del Teatro. Con il Sindaco di Sori per una navetta verso il Cinema. Una biblioteca adeguata e rispettosa dei distanziamenti. Un progetto coordinato con gli enti specifici per attivare la fibra in modo efficace sul nostro territorio: pensiamo alla DAD, a chi lavora da casa…a chi semplicemente vuole vedere il calcio o altri sport.

Per fare rete ci vogliono gli spazi …salvo non riunirci sul mega svincolo che realizzerà Sogegross all’uscita dell’autostrada.

Ivana Romano

Da 25 anni faccio la Commerciante a Recco. Qui, tutti i giorni, spalla a spalla con tanti cittadini come me, lotto per tenere aperto e affronto la fatica di un lavoro difficile. In questi 20 anni la città si è impoverita e le amministrazioni non hanno saputo fare nulla. Ma c’è una cosa che ho capito: per cambiare le cose la giusta rabbia non basta. Bisogna reagire con energia e organizzarsi. Commercio e turismo hanno bisogno di creatività, promozione e sostegno.

Lasciamoci alle spalle sconforto e rassegnazione.

La soluzione è a portata di mano. Per questo mi sono candidata: per rilanciare il piccolo commercio in città, e per questo obiettivo mi batterò senza tregua.

Ci potete contare!