Recco: biblioteca civica: nuovo affidamento alla coop "Le Macchine Celibi" - LevanteNews

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Si concluderà a fine giugno il rapporto tra il Comune di Recco e la cooperativa “Le Macchine Celibi” di Bologna, aggiudicataria dell’appalto per la gestione dei servizi nella biblioteca civica “Ippolito d’Aste”. “L’Amministrazione comunale intende rinnovare ancora per un anno l’attuale gestione – sottolineano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini – per garantire l’erogazione al pubblico del servizio. In questi anni abbiamo investito e lavorato per avvicinare le nuove generazioni alla lettura. Anche durante la pandemia, dopo un periodo di sospensione delle attività, abbiamo ripreso con il servizio prestito consci che la lettura conserva il suo potere di evasione e di immaginazione. La nostra biblioteca è uno strumento attivo per la cultura e la partecipazione dei cittadini”.