RASSEGNA STAMPA: In asl-4 contagi covid in risalita, ieri 261 nuovi casi - LevanteNews

Oggi, mercoledì 23 febbraio, auguri a Policarpo. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure, Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Proverbi: “Ad ognuno la sua croce”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Pianeta covid: “In Asl-4 ieri i contagi sono nuovamente risaliti a 261; 23 i pazienti ricoverati”;: “Green pass addio, le palestre ci sperano”; “E tornano anche le sagre, debutto a Lavagna con la fiera dell’agricoltura”.

Sestri Levante: “Incentivi per tenere gli hotel aperti tutto l’anno”. Sestri Levante: spiagge, no alle gare, delegazione tigullina a Bologna. Sestri Levante: una terrazza sul mare per la nuova olivicoltura. Sestri Levante candidata a capitale della Cultura 2024, talk televisivo con immagini top. Casarza Ligure: nuovo sito per Prospettiva Civica. Casarza Ligure: un Granello di sale lotta per sopravvivere. Lavagna: Gino Cademartori spegne 91 candeline. Chiavari: precari della sanità, ecco il salvagente. Chiavari: Michela Canepa vedova Di Capua si dimette da revisore dei Conti “Mi candido alle comunali”. Chiavari: beatificazione di Albino Badinelli, si apre il processo di beatificazione. Chiavari: Cyberbullismo, al Luzzati lezione con i carabinieri. Chiavari: Hi-Lex atti concreti o nuovi scioperi. Chiavari: riunione territoriale con gli operai edili. Chiavari: legge sul fine vita, Henriquet e Divano ospiti del Bandolo. Chiavari: lutto tra gli albergatori, è morta Lina Porta. Chiavari: Giorgio Canepa e il caso alghe, rifarei tutto come allora.

Rapallo: menù etnico per le scuole, in Consiglio non c’è intesa. Rapallo: Giulia, tesi di laurea, come la città può diventare circolare.

Camogli: “Cimitero crollato, finita in mare la memoria di un’intera città”; “Regione e Comune progettano la risistemazione complessiva”. Recco: convoglio di aiuti diretto in Bosnia. Uscio: Consorzio rio Marsiglia, il percolato finisce nel Lavagna.

Fontanabuona: “Bando per i sentieri, occasione da sfruttare”.