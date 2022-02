Rapallo: quattro appuntamenti col Carnevale dei bambini - LevanteNews

Rapallo guarda ai bambini e in occasione del carnevale che termina martedì (detto martedì grasso) organizza quattro incontri dedicati ai più piccoli che si svolgono al parco Canessa chiuso per due giorni per poterlo attrezzare. Qui sotto il calendario.

Giovedì 24 (15.30 – 18.30)

La festa di Iron Man, celebre personaggio degli Avengers

Sabato 26 (15.30 – 18.30)

La festa di Mirabel, la protagonista dell’ultimo successo Disney “Encanto”

Domenica 27 (15.30 – 18.30)

La festa di Spiderman, l’incredibile Uomo Ragno

Martedì grasso 1 marzo (15.30-18.30)

La festa di Elsa, amatissima eroina del cartone Frozen.