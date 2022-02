Fontanabuona: "Garantire all'entroterra eventuali soccorsi notturni" - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Muzio (Ricordiamo che i pazienti della Fontanabuona, Lumarzo compreso fino al termine dei lavori, vengono presi in caricio dal 118 e ospedale di Lavagna. Per eventuali casi eccezionali per cui gli infortunati devono essere ricoverati al San Martino, a villa Scassi o all’ospedale di Savona, occorre puntare sull’elicottero del 118 di base ad Albenga o della Guardia costiera di base a Luni, autorizzati al volo notturno ndr)



Il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, ha depositato quest’oggi un’Interrogazione alla Giunta Toti sui problemi per il trasporto sanitario dalla Val Fontanabuona a Genova a seguito delle chiusure stradali e autostradali, in particolare la chiusura totale del tunnel delle Ferriere per 40 giorni e quella notturna di diversi tratti della A12.

“Dopo che lo scorso sabato, in esito alle richieste provenienti dal territorio della Val Fontanabuona, la Giunta regionale ha ottenuto l’annullamento della chiusura notturna del tratto autostradale Chiavari-Rapallo prevista tra lunedì 21 e martedì 22 febbraio, in attesa di conoscere l’esito dell’incontro di questo pomeriggio tra l’assessore Giampedrone e Autostrade, ho ritenuto opportuno presentare questa Interrogazione per conoscere quali ulteriori iniziative la Giunta intenda adottare al fine di mitigare i disagi e garantire tempi di percorrenza rapidi alle ambulanze che dalla Fontanabuona devono raggiungere gli ospedali genovesi. Nel documento chiedo inoltre l’attivazione del servizio di elisoccorso anche nelle ore notturne”, dichiara Muzio.

“Auspico – prosegue – che si possa trovare una soluzione in tempi rapidi, con la disponibilità di tutti i soggetti coinvolti, perché queste chiusure concomitanti di strade e autostrade rischiano di creare gravi criticità al trasporto sanitario d’emergenza e urgenza della Val Fontanabuona, con tutto ciò che ne consegue per i pazienti. La Regione, con l’assessore Giacomo Giampedrone, si è mossa con tempestività, facendo proprie le istanze delle Pubbliche Assistenze del territorio, a partire dalla Croce Rossa di Cicagna col suo presidente Francesco Boccardo. Spero in buone notizie provenienti dall’incontro di questo pomeriggio. Garantisco in ogni caso il mio impegno sul tema”, conclude il capogruppo di Forza Italia.

L’elicottero del 118 autorizzato al volo notturno