Escursione per esperti nelle "altre Cinque Terre", sabato 26 - LevanteNews

Sabato 26 febbraio. La costa di Tramonti – prima tappa.

Tramonti tappa 1. Campi, Fossola e Monesteroli: anello tra l’antica Via Provinciale e la Scala Grande

Prima tappa di una nuova serie di escursioni, questa volta dedicata alle “altre Cinque Terre”, quelle lontane dal clamore dei borghi costieri, quelle della costa di Tramonti. Si parte con la meta più conosciuta, ma questa non è la solita escursione a Monesteroli. Accanto al celebre nucleo di Monesteroli, se ne attraverseranno, con poca fatica in più, altri due (Campi e Fossola), percorrendo un inedito tratto dell’antica Via Provinciale appena risistemato. Si tratta della viabilità storica che, a mezza costa e a picco sul mare, connetteva Riomaggiore con Campiglia, di cui purtroppo alcune parti sono andate perdute per sempre. E poi, solo poi, scenderemo la magnifica Scala Grande fino a Monesteroli, chiudendo infine l’escursione ad anello tra maestose querce da sughero.

Appuntamento: ore 10 presso il Colle del Telegrafo

Raggiungibile solo in auto (chi volesse arrivare con i mezzi pubblici mi contatti)

Rientro al punto di partenza: ore 17 circa

(necessario pranzo al sacco)

Difficoltà: riservata ad Escursionisti Esperti.

Il percorso è abbastanza breve e non particolarmente accidentato, ma prevede tratti molto ripidi su scalinate storiche abbastanza lunghe, sia in salita che in discesa. Necessario un certo allenamento e calzature adeguate.

Dislivello in salita: 520 metri circa

Lunghezza: 9 km circa

Costo: 10 euro a persona

Prenotazione obbligatoria al 3480906206 (Whatsapp)

