Moneglia-Sestri-Chiavari-Rapallo-'Santa'- Sori, i film nel Levante - LevanteNews

Dai cinema della Riviera di Levante. Quelli pervenuti

Programmazione Cinema della settimana fino a mercoledì 2 marzo

ARISTON Sestri Levante (Via Fico 12; telefono 0185 41505)

Dal 24 Febbraio al 1 Marzo (mercoledì chiuso)

Uncharted

Giovedì e Venerdì ore 17.00; 21.30

sabato ore 18.15; 21.30

domenica ore 16.00; 18.15; 21.30

Lunedì e martedì ore 21.15

Assassinio sul Nilo

giovedì e venerdì ore 21.15

Sabato e Domenica ore 21.45

Beautiful Minds

Giovedì ore 17.00

Venerdì ore 17.00: 19.00

Sabato e domenica ore 16.15; 18.00; 20.00

Lunedì e martedì ore 20.00

Da venerdì 25 a lunedì 28 Belfast Ore: 15,05: 17,15 Regia: Kenneth Branagh – Con:Caitriona Balfe, Judy Dench – Gran Bretagna, 2021 – 98′ Belfast, 1969. Buddy vive con la mamma e il fratello maggiore in un quartiere misto, abitato da protestanti e da cattolici. Sono vicini di casa, amici, compagni di scuola, ma c’è chi li vorrebbe nemici giurati e getta letteralmente benzina sul fuoco, aizzando il conflitto religioso, distruggendo le finestre delle case e la pace della comunità. La famiglia di Buddy, protestante,si tiene fuori dai troubles, non cede alle lusinghe dei violenti e attende con ansia il ritorno quindicinale del padre da Londra, dove lavora come carpentiere. Emigrare è una tentazione, ma come lasciare l’amata Belfast, i nonni coi loro preziosi consigli di vita e d’amore, la bionda Catherine del primo banco?

Kenneth Branagh guarda all’indietro, al tempo della sua infanzia, e costruisce un sentito omaggio alla città che lo ha cresciuto, alla sua forza d’animo, il suo umorismo particolare, l’allegria e la tensione che ne facevano (ne fanno?) un posto unico al mondo. Candidato all’Oscar 2022 – Vincitrore miglior film al Festival di Toronto e migliore sceneggiatura ai Golen Globe. *** Ennio Ore: 20.30 Regia: Giuseppe Tornatore – Con: Ennio Moricone – ITALIA, 2022 – 155′ Giuseppe Tornatore ha collaborato col Maestro – definizione per una volta appropriata – in un arco temporale che va da Nuovo Cinema Paradiso (1988) a La corrispondenza (2016), frequentandolo per circa trent’anni. Nel 2018 ha scritto “Ennio. Un maestro” (Harper Collins), intervista fluviale e conversazione franca, a trecentosessanta gradi: in Ennio ne riprende argomenti, andamento cronologico e tono disteso, modesto, autocritico con cui Morricone si era concesso alle sue domande. Attorno a lui, nel film, una schiera di musicisti, registi, colleghi ed esperti portano testimonianze rilevanti e inerenti una carriera straordinaria, che supera il concetto di prolifico: centinaia le opere firmate, da Il federale (1961) all’unico Oscar vinto per una colonna sonora, The Hateful Eight nel 2016, a 87 anni Tra aneddotica e archivio cinematografico, uno svelamento seducente che non si vorrebbe finisse mai. *** Martedì 1 marzo Sul sentiero blu Ore 15,30; – 17,30 Regia: Gabriele Vacis – Documentario Italia, 2022 – 90′ I protagonisti di questo documentario, insieme ai loro medici ed educatori, percorrono oltre 200 km a piedi in 9 giorni. Un cammino di crescita, tra fatica e divertimento, in cui affrontano ed imparano a gestire emozioni e difficoltà grazie a specifici programmi abilitativi per sviluppare le competenze sociali. Oltre che scientifica, si è trattata quindi di un’esperienza profondamente umana volta a migliorare le relazioni delle persone autistiche. I partecipanti devono infatti adattarsi al nuovo ambiente e cercare un modo per convivere, alla scoperta della loro indipendenza.

Il viaggio si concluderà a Roma, dove tra varie autorità incontreranno anche Papa Francesco.

La troupe ha seguito il gruppo dalla partenza fino all’arrivo nella Città del Vaticano, cercando di riportare integralmente l’intensità di questa esperienza, raccontando il formarsi di nuove amicizie e di sentimenti e, soprattutto, di catturare i particolari più significativi di questi eccezionali ragazzi *** Quel giorno tu sarai Ore 21.15 Regia: Kornel Mundruzko – Con: Lili Monori, AnnaMaria Lang – Ungheria/Germania, 2021 – 97′ Dopo Pieces of a Woman il regista ungherese Kornél Mundruczó torna a dirigere un film personale, tratto da una piéce teatrale e con Martin Scorsese nelle vesti di produttore esecutivo. Quel giorno tu sarai è la trasposizione cinematografica di un’opera che metteva in scena le vicende personali della madre ungherese di Kata Wéber, sceneggiatrice del film, suddividendo l’azione in tre episodi, a testimonianza dell’evoluzione (Evolution è il titolo originale del film) della memoria e della percezione stessa dell’Olocausto. *** Mercoledì 2 Quel giorno tu sarai (15.20; 17,30) Sul sentiero blu (21.15) *** Giovedì 3 : riposo

AUGUSTUS Rapallo (Via Muzio; telefono 0185 61951)

Dal 24 Febbraio al 2 marzo (Lunedì Chiuso)

Ennio – il maestro

ore 16.30; 21.00

Uncharted

Giovedì e venerdì ore 16.45; 21.30

Sabato e domenica ore 16.10; 18.30; 21.30

Martedì e mercoledì ore 16.45; 21.30

Assassinio sul Nilo

Giovedì e venerdì Ore 16.30

Sabato e domenica ore 21.45

Martedì e mercoledì ore 16.30

Gli Occhiali neri

Giovedì e venerdì ore 21.30

Sabato e domenica ore 16.00; 18.00; 20.00

Martedì e mercoledì ore 21.30

CENTRALE Santa Margherita Ligure (Largo Giusti 16; Telefono 0185 286033)

Dal 25 febbraio al 1 Marzo (mercoledi’ e giovedi’ Chiuso)

Belfast

Venerdì, sabato e domenica ore 16.15; 21.15

Lunedì ore 21.15

Martedì ore 16.15

Il Padrino – 50° Anniversario

Lunedì 28 – ore 16.00

Martedì 1marzo ore 21.00 (V.O. con sottotitoli Ita)

COSTA Sori (Via Combattenti Alleati 4; telefono 0185 700 681)

Una famiglia vincente King Richard

Mercoledì 23 febbraio ore 21

Regia di Reinaldo Marcus Green

Un film con Will Smith, Jon Bernthal, Liev Schreiber, Aunjanue Ellis, Saniyya Sidney, Demi Singleton, Tony Goldwyn, Andy Bean, Kevin Dunn, Craig Tate

Genere Drammatico

Durata: 144 min.



Una Famiglia Vincente – King Richard, film diretto da Reinaldo Marcus Green, racconta la storia delle due superstar del tennis, Venus e Serena Williams, tramite la figura del padre, Richard Williams (Will Smith), che sin dall’infanzia è stato il loro allenatore. La famiglia Williams viveva a Compton, malfamato quartiere di Los Angeles ad alto tasso di criminalità.

Sin da quando erano bambine, Richard ha deciso che le figlie avrebbero auto un futuro da tenniste e, nonostante non avessero preparazione alcuna, ha iniziato ad allenarle. Con nessuna conoscenza dello sport, l’uomo si è impegnato a formarle, convinto che un giorno le sue bambine sarebbero potute diventare due delle tenniste migliori della storia.

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

– Ven 25 febbraio ore 21

– sab 26 febbraio ore 21

– Dom 27 febbraio ore 18

– Mer 2 marzo ore 21

Regia di Guillermo del Toro

Un film con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, Toni Collette, Willem Dafoe, David Strathairn, Ron Perlman, Holt McCallany, Jim Beaver, Richard Jenkins, Mark Povinelli

Genere Drammatico, Thriller, Noir

Durata: 150 min.



La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley, film diretto da Guillermo del Toro, è ambientato negli anni ’40 e racconta la storia di un uomo, Stanton Carlisle (Bradley Cooper), di un Luna Park, che oltre a svolgere la mansione di giostraio, è anche un abilissimo truffatore. Riesce, infatti, con grande facilità a manipolare le persone, grazie a una retorica breve e d’impatto. Per mettere a segno al meglio i suoi imbrogli, l’uomo lavora con una psichiatra, Lilith Ritter (Cate Blanchett), più infida di lui, per estorcere con l’inganno del denaro agli spettatori. Le vittime delle sue truffe sono gli esponenti dell’élite newyorchese e i suoi colpi si sono affinati col tempo, grazie all’amicizia con una chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e al marito, Pete (David Strathairn), un ex mentalista, che lavoro con lui nel parcogiochi itinerante. Nello stesso Luna Park si trovano anche Molly (Rooney Mara), molto legata a Stanton, il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e il forzuto Bruno the Strongman (Ron Perlman).

Quando un ricco impresario ed esponente dell’alta società, Ezra Grindle (Richard Jenkins), si ritrova tra il pubblico del parcogiochi, Stanton sembra aver trovato la sua prossima vittima e chiede aiuto alla fidata dottoressa Ritter per truffare il magnate, ma non immagina di certo che quest’ultima sia, in realtà, una sua astuta e abile rivale…

