Da Confesercenti Tigullio

Sabato 26 e domenica 27 febbraio torna “Tipicamente Chiavari”, il Mercatino Agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova con il patrocinio del Comune di Chiavari.

Come ogni ultimo weekend del mese, lungo via Rivarola troveranno posto per due intere giornate una trentina di banchi che spaziano dai prodotti tipici a chilometro zero e indicazione geografica protetta del nostro territorio.