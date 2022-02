Dopo Pandev un’altra bandiera è vicina a salutare il Genoa: Domenico Criscito, come riporta gianlucadimarzio.com è pronto a trasferirsi al Toronto già a marzo.

Secondo il giornalista di Sky Sport il capitano rossoblu firmerà un biennale nelle prossime settimane. Criscito, fermo per un problema muscolare, non farà quindi una partita in questo 2022.

In questa prima parte di campionato Criscito ha giocato 15 partite e ha realizzato 5 gol. Mentre in Coppa Italia una presenza con tanto di gol.