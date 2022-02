Brugnato 5Terre Outlet Village: nel fine settimana arrivano gli Street Sales - LevanteNews

Sabato 26 e domenica 27 febbraio a Brugnato 5Terre Outlet Village arrivano gli Street Sales, la speciale promozione che offrirà a tutti i visitatori del Centro la possibilità di fare shopping a prezzi davvero eccezionale

I brand che aderiscono all’iniziativa proporranno nel corso del weekend una selezione di capi delle collezioni Autunno Inverno con riduzioni del 70% sul prezzo outlet. I prodotti, protagonisti della promozione, verranno esposti e presentati in una maniera speciale, tutta da scoprire, con allestimenti dedicati in grado di offrire una piacevole esperienza di shopping all’aria aperta.

L’iniziativa, inedita per Brugnato 5Terre Outlet Village, punta ad offrire ancora una volta i brand preferiti dagli amanti della moda a prezzi davvero vantaggiosi, proponendo un modo alternativo di visitare il Centro, fare shopping e trascorrere il proprio tempo libero all’insegna del relax e del divertimento, in tutta tranquillità e in un ambiente sempre sicuro ed accogliente.

Brugnato 5Terre Outlet Village continua a seguire il tradizionale calendario di aperture, tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle 10.00 alle 20.00.