Bogliasco: posizionati i portasacchetti per le deiezioni canine - LevanteNews

Dal comune di Bogliasco

Sono cominciati i posizionamenti dei portasacchetti per le deiezioni canine personalizzati con il logo del Comune che verranno dislocati in tutto il paese nei prossimi giorni. Utili per una Bogliasco più pulita, per chi dimenticasse a casa i sacchetti, che ora saranno a portata di mano per tutti.

Ricordiamo anche che i nostri amici a quattro zampe posso andare sulla spiaggia dalle 7 alle 10 ogni giorno fino al 30 aprile. E anche che è iniziato il servizio delle guardie ecologiche in paese, pronte a dare informazioni a tutti sull’ordinanza n. 3986 del 12/12/2017 ancora in vigore che regolamenta il benessere e le regole relative ai nostri cani sul territorio comunale.