Chiavari: "Stamane Consiglio sul caso Torriglia, nessuna risposta" - LevanteNews

Dai consiglieri comunali Silvia Garibaldi, Daniela Colombo, Giovanni Giardini e Pasquale “Lino” Cama

Oggi abbiamo assistito ad alcuni fatti senza precedenti nella politica cittadina e crediamo non solo cittadina

Un consiglio di amministrazione, nominato dall’Amministrazione Comunale e dalla Società Economica, e che, ricordiamo, non si è presentato ad una commissione consiliare a informare i rappresentanti dei Cittadini di Chiavari sulla situazione attuale del Torriglia e sui progetti che ha, a cui addirittura viene vietato di partecipare ad un Consiglio Comunale quando un articolo di regolamento prevede la partecipazione di soggetti esterni a nostro modo di vedere assimilabili.

Di questo divieto abbiamo appreso dai giornali, come pure della convocazione di un consiglio comunale (non sappiamo a che ora) per lunedì 28 febbraio p.v. che forse poteva essere unificata a quello odierno da un Presidente di consiglio comunale che si dice attento ai costi (forse un po’ meno attento alla sua verifica della presenza del numero legale che è costata il ripetersi, il 30 dicembre us, del consiglio comunale su una pratica importante quale il Bilancio).

La risposta politica dell’Amministrazione e del Cda del Torriglia è a nostro avviso, espressa da questa reticenza al confronto istituzionale che a nostro modo di vedere tutto esprimono fuorchè trasparenza.

La recente sentenza del Tar Liguria, che ha annullato il progetto edilizio della Soc. Preli, ha, tra le motivazioni, la presenza del depuratore e la distanza minima di 100 metri che le nuove costruzioni devono rispettare in questo sito.

L’attuale PUC ( piano urbanistico), prevede nell’area Torriglia, a Preli, uno sviluppo turistico alberghiero- sanitario che la Soc. HGM e forse altre sarebbero state interessate a portare avanti oltre all’ampliamento della casa di riposo.

Abbiamo chiesto alla Sindaco F.F. Silvia Stanig, nella sua carica di Assessore all’Urbanistica , se c’è traccia di qualche progetto su quell’area o se invece, la presenza del Depuratore ha bloccato il tutto.

Si è chiesto inoltre se il problema depuratore abbia delle ripercussioni sui progetti che sempre HGM porta o portava avanti sugli immobili in forza dell’affitto della collina delle Grazie.

Gli impegni sottoscritti da questa società nei confronti della Fondazione, con i contratti del 2016 e 2017 ci risulterebbero prevedere che entro 24 mesi dalla sottoscrizione doveva essere presentato almeno un progetto di ristrutturazione di un immobile e, ad autorizzazione avvenuta , entro 120 giorni darne l’ inizio dei lavori.

Altrimenti la Fondazione ci risulta avrebbe il diritto di recesso del contratto.

Riteniamo fondamentale avere risposte in merito poichè il lascito Torriglia è un bene di tutti i chiavaresi che noi rappresentiamo e dobbiamo tutelare e preservare.

Inoltre occorre sottolineare, a nostro parere, come attualmente sia possibile reperire finanziamenti importanti per la messa in sicurezza del fragile territorio della Collina delle Grazie.

La risposta dell’Assessore all’Urbanistica ed alla Edilizia Privata Silvia Stanig è stata quella che gli unici progetti a sua conoscenza presentati non riguardano il comparto Preli- collina delle Grazie.

Secondo noi tutti proprio la salvaguardia della Collina delle Grazie parte dalla messa in sicurezza del suo territorio e questo è il motivo per cui riteniamo che il Consiglio Comunale abbia titolo a richiedere informativa al CDA del Torriglia. Abbiamo chiesto notizia anche di presunti contenziosi tra HGM e fondazione Torriglia di cui si è sentito parlare e domandato se l’Amministrazione ne è a conoscenza, in tal caso di rendercene partecipi o se tutto ciò è avvolto nel mistero.

L’indipendenza della Fondazione Torriglia non deve essere a giorni alterni:

durante l’amministrazione Levaggi, alcuni attuali membri della maggioranza, tra cui spicca Canepa Giorgio, ritenevano non fosse così, mentre appunto ne promuovono ora l’indipendenza, oppure ricordiamo come siano stati sostenitori della sudditanza quando l’amministrazione Di Capua richiedeva a gran voce le dimissioni del Dott. Monteverde .