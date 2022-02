Dal comune di Sori

Iren Acqua comunica che, il 24 febbraio dalle ore 9 alle 11 a causa di manutenzione urgente verrà sospesa l’erogazione idrica alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Sori:

Via Solimano

Via Priaruggia

Via Teriasca

Via Manin

Via xxv Aprile