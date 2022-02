Sestri: "Via Vattuone, criticità che il Comune deve risolvere" - LevanteNews

Da Albino Armanino capogruppo consiglio comunale Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo il testo della seguente interrogazione sul degrado dell’area condominiale in via Vattuone 17-17A

I sottoscritti consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Verificato che nella seduta del Consiglio Comunale del 7 ottobre 2016, il sindaco

Valentina Ghio, in risposta all’interrogazione sulla sospetta deviazione di un canale sito

tra via Monsignor Vattuone e via Vincenzo Fascie, in corrispondenza del nuovo

complesso edilizio denominato “Residenza La Ginestra”, ha dichiarato:

“volevo dire che visto che mi sembra ci sia anche una grande attenzione su

questo tema, mi sembra corretto verificare anche nel momento in cui la

proposta di ripristino della situazione viene formalizzata e condivisa con gli

uffici, condividerla anche con le altre persone interessate e anche verificare

con attenzione gli estremi giuridici, eventualmente penali, del percorso

proprio che è stato messo in atto fino ad oggi dal soggetto attuatore. Sono

certa che l’ufficio stia facendo su input dell’Amministrazione una verifica

puntuale e nel momento in cui viene imposta e definita – ed è questione di

pochi giorni ormai – la soluzione del ripristino, ci riserviamo di dare un

riscontro anche gli altri portatori di interessi, cioè i vicini di territorio”;

Verificato che nella successiva seduta del Consiglio Comunale del 30 aprile 2018,

l’allora Assessore competente Paula Bongiorni, in risposta a nuova interrogazione

presentata sul medesimo tema per avere aggiornamenti, ha dichiarato:

“Ripartendo un attimo e facendo la storia di quello che è successo l’ufficio

ambiente ha fatto verifiche nel 2016 in data 13, 18 e 21 di ottobre sulla

situazione di questo canale; aveva trasmesso l’esito di queste verifiche

all’edilizia privata dicendo che c’era stata la demolizione del canale e che

non era indicata negli elaborati e nei documenti.

L’edilizia privata ha quindi sospeso i lavori dopodiché siamo andati ad una

serie di incontri nei quali si sono fatte delle richieste alla proprietà proprio

perché si era verificato che non era possibile ripristinare lo stato dei luoghi

come in origine, ma c’era bisogno di trovare una soluzione diversa e

successivamente nel 2017 c’è stato un parere favorevole su una nuova

presentazione di un’elaborazione progettuale da parte del soggetto attuatore.

I lavori sono stati eseguiti in parte nel settembre ottobre 2017 ovverossia la

plateazione del canale, il fondo dell’alveo del canale a cielo aperto, tra il

sedime ferroviario e l’attraversamento di Via Fasce per circa 50 metri,

manca la realizzazione del canale sottostante.

Questa realizzazione è ancora da farsi perché c’è un accordo che è stato

preso e che ha avuto delle alterne fortune tra i due condomini vicini, c’è la

necessità di transennare per sicurezza non per bucare la verità, una parte del

giardino del condominio vicino a questo, c’è stato un accordo in questo

senso, c’è stato qualche problema, si sono riparlati e pare che l’accordo sia

di nuovo stabile.

Il tubo del gas è stato finito da poco, quindi i lavori dovrebbero iniziare fra

qualche giorno e hanno una durata stabilita di 60 giorni quindi in due mesi

dovrebbe essere tutto a posto.”

Constatato che, a distanza di oltre tre anni, la situazione risultava tuttavia essere ancora

sostanzialmente immutata e che, dopo lo spostamento del tubo del gas, la zona privata

interessata permane transennata (vedi foto) con notevole disagio dei residenti, sia per la

sottrazione di parcheggi, sia per la preclusione anche del semplice passaggio a

piedi;

Rilevato che, per quanto riferito dagli interessati, il 16 novembre 2021 i condomini dei

civici 17-17A di via Monsignor Vattuone, tramite l’amministratore condominiale, hanno

riposto la problematica all’attenzione dell’Amministrazione comunale;

Rilevato che, sempre per quanto riferito dagli interessati, il 23 novembre 2021, l’ufficio

del Sindaco ha riscontrato la citata nota dei condomini dei civici 17-17A di via

Monsignor Vattuone, comunicando che:

“[…] l’Amministrazione Comunale, ha convocato un incontro con la società Leripesca

per il giorno 2 dicembre 2021 avente ad oggetto l’esecuzione delle opere dovute. A

seguito dell’incontro, se lo riterrete utile, potrà essere fissata una riunione di

aggiornamento e confronto sul tema.”

Verificato che nella seduta del Consiglio Comunale del 22 dicembre 2021, il sindaco

Valentina Ghio, in risposta all’interrogazione sul degrado dell’area condominiale in via M.

Vattuone N. 17-17A, ha dichiarato:

“Si, per seguire un pò le domande poste, lunedì 2 dicembre si è tenuto

l’incontro con i rappresentanti della società attuatrice del complesso edilizio

indicato, le risultanze di questo incontro sono impegni che sono obblighi e

che si trovano definiti nella lettera che l’Area 5 ha inoltrato appunto al

soggetto attuatore e che in particolare prevedono di realizzare il muro di

sostegno al canale scolmatore unitamente al rifacimento del piazzale di

proprietà, la richiesta, l’indicazione, l’obbligo quindi individuato nella

comunicazione è la richiesta dell’ultimazione entro la fine dell’anno in

corso, oltre alla precisazione di tutta una serie di richieste che sono pattuite

nel percorso come la consegna degli alloggi di ERP che il soggetto attuatore

deve cedere al Comune per convenzione.

Rispetto all’incontro: in realtà ci sono stati in passato degli incontri con i

condomini, su questa specifica richiesta si è fatto portatore dei condomini,

ha interloquito col comune, l’amministratore del condominio il quale è stato

puntualmente informato attraverso mail sia prima della riunione che

dell’esito della riunione e a seguito dell’ultima informativa gli è stato

espressamente richiesto se era necessario un incontro che sarebbe stato

fissato a seguito dell’ultima informativa non ha ritenuto di richiedere un

incontro.

Naturalmente su quello c’è la massima disponibilità a realizzare un incontro

esteso non solo all’amministratore, ma anche ai condomini di riferimento.

Poi il canale e il muro sono opere private, che hanno bisogno del collaudo.

E’ stato depositato il cemento armato, ma manca ancora il collaudo statico;

è presente la relazione a strutture ultimate che dà comunque garanzie

sull’esecuzione dei lavori ed è stata, anche a seguito di questo incontro,

richiesta la presentazione del collaudo statico nel più breve tempo possibile.

Rispetto al possesso dell’agibilità, sono state presentate alcune pratiche di

agibilità e queste sono andate a buon fine; per gli altri alloggi ancora non è

stata depositata la segnalazione certificata di agibilità al Comune.”

Rilevato che al 31/12/2021, da segnalazione dei condomini di via M. Vattuone, la

situazione dell’area condominiale risulta essere sempre la stessa;

Rilevato che il 10/01/2022 il Comune, tramite il Dirigente di riferimento, ha concesso al

soggetto attuatore ulteriori due mesi per completare e sistemare l’area;

Rilevato che il ripristino dello stato dei luoghi, mediante il completamento delle opere

dovute dal soggetto attuatore del complesso edilizio denominato ” Residenza la

Ginestra”, è necessario per garantire l’accessibilità dell’area condominiale dei civici 17-

17A di via M. Vattuone, nonchè per il corretto flusso delle acque meteoriche nell’intera

zona;

Considerato che il protrarsi di questa situazione costituisce un’obiettiva criticità cui

l’amministrazione comunale, per quanto di competenza, è tenuta a porre sollecito e

definitivo rimedio:

Interrogando il sindaco e l’assessore competente

Per sapere:

I) quali sono le motivazioni che hanno impedito di finire i lavori entro il 31/12/2021

II) quali sono le motivazioni che hanno portato alla concessione di ulteriore proroga a

fine febbraio 2022

III) quali iniziative intenderà adottare questa amministrazione qualora il soggetto

attuatore non rispetti i nuovi termini

IV) quali sono i dettagli della convenzione con il soggetto attuatore del complesso

edilizio denominato ” Residenza la Ginestra”

Albino Armanino

Paolo Smeraldi