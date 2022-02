Sestri: "Piano urbanistico sparito dall'agenda della giunta" - LevanteNews

Da Marco Conti, consigliere Città metropolitana di Genova e consigliere comune di Sestri Levante

Gruppo Fratelli d’ Italia

Il programma elettorale del 2013 del Sindaco Ghio metteva tra i vari punti la redazione di un nuovo strumento urbanistico con il rafforzativo del “veramente democratico” – ricorda Marco Conti, Consigliere metropolitano e comunale – con l’elezione a Sindaco, per alcuni anni abbiamo assistito ad una battage mediatico sull’avvio dell’iter che avrebbe dovuto portare all’approvazione di un nuovo strumento urbanistico: incarichi, incontri pubblici dall’esito fallimentare e via dicendo poi …. sul nuovo PUC è calato il silenzio e nel secondo mandato dell’amministrazione Ghio è uscito dall’agenda politica”.

“L’attuale strumento di pianificazione urbanistica è scaduto nel lontano 2013 e il Sindaco, che ha sempre tenuto a sè la delega a urbanistica ed edilizia privata, nel suo primo programma elettorale ribadiva la necessità di dover evitare l’uso sistematico delle varianti urbanistiche – prosegue Marco Conti – in questi ultimi anni è stato fatto esattamente l’opposto di quanto di messo nero su bianco: continue varianti a quel criticato e superato PUC che è in vigore dal lontano 13 agosto 2003”.

“Reali però sono gli affidamenti esterni per la redazione del nuovo PUC che sommano ad oltre € 66.000,00, come dalle informazioni che mi sono state fornite dagli uffici – conclude il Consigliere metropolitano e comunale Conti – con una città in grave crisi demografica, dove gli abitanti sono scesi sotto la soglia dei 18.000 abitanti, e dove occorrono azioni concrete per sostenere il tessuto produttivo ora più che mai è necessario uno strumento di pianificazione urbanistica che tuteli ambiente ed economia e che rappresenti la situazione odierna. Comprendo che il Sindaco Ghio adesso sia impegnata nel nuovo ruolo di segretaria regionale del PD, ma la città ha bisogno di fatti e risposte”.