Sestri: escursionista sfinita a Punta Manara, soccorsa dai Vigili del fuoco - LevanteNews

Manca un mese all’arrivo della primavera, ma il profumo è già nell’aria come la voglia di camminare lungo i nostri sentieri vista mare. Così con l’aumento degli escursionisti arrivano le prime richieste di soccorso. Oggi verso le 15 è stata la volta di una non più giovanissima signora che a Punta Manara, Sestri Levante, non se l’è più sentita di proseguire, né aveva la forza di tornare indietro. Così da Chiavari sono partiti i vigili del fuoco che raggiunta la donna l’hanno adagiata su una barella e trasportata fino alla carrozzabile per affidarla al 118.