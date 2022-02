Regione: nuove norme per la coltivazione e raccolta dei tartufi - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo il dibattito circa le norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi

Con 18 voti a favore (maggioranza) e 10 astenuti è stata approvata la Proposta di legge 92 (Stefano Mai, Alessio Piana, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Mabel Riolfo): “Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni in Liguria”.

Il provvedimento sostituisce la precedente della legge regionale n.18 del 26 aprile 2007. Vengono meglio distinte e definite le prerogative delle tartufaie e sono specificate regole e procedure per attivare una coltivazione. I proventi derivati dall’emissione del tesserino di idoneità non saranno più convogliati genericamente nel bilancio regionale, ma saranno impiegati specificatamente per lo studio, la promozione, la tutela e lo sviluppo del patrimonio tartufigeno regionale e dell’ambiente collegato. Ai fini della tracciabilità nella cessione del tartufo questo dovrà essere accompagnato da una carta di identità che indicherà il tipo di tartufo, la zona geografica e la data del prelievo, le indicazioni per una corretta conservazione e pulizia e, infine, la caratteristica della tipologia. Viene istituito, a Millesimo, il Centro sperimentale regionale per la tartuficoltura che sarà gestito dal Parco naturale regionale di Bric Tana, con l’Università di Genova e con l’Associazione Tartufai & Tartuficoltori Liguri. Per promuovere l’utilizzo del tartufo locale nella ristorazione, la Regione promuoverà corsi di formazione legati a tutta la filiera. La legge, inoltre, prevede l’istituzione di un Elenco regionale dei custodi del bosco a cui possono essere iscritti tutti i raccoglitori di tartufi. Per l’anno 2022 dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

E’ stato approvato un emendamento presentato da Stefano Mai che chiede che i titolari della gestione provvisoria accantonano in un fondo speciale il 50 % degli utili spettanti, per un massimo di due anni, ai proprietari dei terreni silenti.

Approvato un secondo emendamento di Stefano Mai che prevede che solo per l’anno in corso dall’entrata in vigore della presente legge non derivino nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Sono stati respinti due emendamenti presentati da Fabio Tosi (Mov5Stelle), che chiedevano alla giunta di non consentire la raccolta nelle ore notturne, e un terzo emendamento che prevedeva che gli oneri per eventuali servizi di soccorso notturno in caso di infortunio fossero addebitati alle persone soccorse.

Nel dibattito sulla proposta di legge e sugli emendamenti sono intervenuti Sandro Garibaldi (Lega Liguria-Salvini), Luca Garibaldi, Sergio Rossetti e Davide Natale del gruppo Pd-Articolo Uno, Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente), Claudio Muzio (FI). Angelo Vaccarezza e Lilli Lauro del gruppo Cambiamo con Toti presidente hanno chiesto di poter sottoscrivere la proposta di legge. Stefano Balleari (FdI) ha chiesto a nome del gruppo di poter sottoscrivere il provvedimento.