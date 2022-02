Regione: in Consiglio invasi d'acqua e dotazioni della Polizia urbana - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale

Individuazione di aree da convertire in invasi per accumulo di acqua

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione 43, presentata da Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) e sottoscritta dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad individuare aree della regione potenzialmente convertibili in invasi, con particolare riferimento alle cave dismesse; a reperire le risorse necessarie ad avviare tali conversioni anche attraverso la dotazione di appositi strumenti normativi e l’adesione a fondi nazionali dedicati e, infine, a promuovere l’inserimento della conversione in invaso delle cave dismesse all’interno del “Piano Territoriale regionale delle Attività di Cava” oltre alla loro coltivazione. Nel documento si rileva che gli utilizzi degli invasi possono essere molteplici, dall’irrigazione in agricoltura alla protezione civile in caso di incendio fino alla pesca sportiva.

Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini), Veronica Russo (FdI), Angelo Vaccarezza (Cambiamo con Toti presidente), Fabio Tosi (Mov5Stelle) e Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) hanno chiesto di sottoscrivere, a nome dei rispettivi gruppi, la mozione. Nel dibattito sono intervenuti anche Paolo Ugolini (Mov5Stelle) e Alessandro Bozzano e Lilli Lauro del gruppo Cambiamo con Toti presidente.

Taser e body cam alle forze dell’ordine e alla polizia municipale

Con 18 voti a favore (Cambiamo con Toti presidente, Lega Liguria-Salvini, FdI, FI e Mov5Stelle) e 6 astenuti (Pd-Articolo Uno e Lista Ferruccio Sansa presidente) è stato approvato l’ordine del giorno 370, presentato da Veronica Russo (FdI), e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta ad attivarsi presso il Ministero dell’Interno affinché, nell’ambito dei processi di ammodernamento delle dotazioni degli agenti delle forze dell’ordine, venga agevolato ed accelerato l’iter per l’adozione dei sistemi di difesa e protezione, quali il taser e la body cam, più sicuri rispetto a quelli esistenti, e a farsi promotore presso lo stesso Ministero affinché queste dotazioni siano estese agli agenti della polizia municipale. Nel documento si ricorda che il 23 febbraio 2021 era stata avviata la gara pubblica per l’acquisto dei taser per la polizia di Stato.

L’assessore alla sicurezza Andrea Benveduti ha dato parere favorevole all’ordine del giorno. Nel dibattito sono intervenuti Fabio Tosi (Mov5Stelle), Ferruccio Sansa (Lista Ferruccio Sansa presidente), Davide Natale (Pd-Articolo Uno), che hanno contestato alcune delle premesse del documento. Il consigliere Russo ha annunciato l’eliminazione delle premesse contestate dalla minoranza, ma Sansa ha mantenuto le proprie perplessità mentre Tosi ha annunciato voto favorevole. Lilli Lauro, Alessandro Bozzano e Angelo Vaccarezza del gruppo Cambiamo con Toti presidente, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Stefano Mai e Sandro Garibaldi del gruppo Lega Liguria-Salvini, Claudio Muzio (FI) e Stefano Balleari (FdI) hanno preannunciato voto favorevole. Roberto Centi (Lista Ferruccio Sansa presidente) ha espresso perplessità sull’equiparazione fra forze dell’ordine e polizia municipale. Roberto Arboscello, Luca Garibaldi e Sergio Rossetti del gruppo Pd-Articolo Uno hanno mantenuto perplessità sul testo, sebbene emendato, e hanno annunciato l’astensione del gruppo.