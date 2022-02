RASSEGNA STAMPA. I balneari ai politici "Fermate le gare" - LevanteNews

Oggi, martedì 22 febbraio auguri a Margherita. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Proverbi: “Chi non sa ballare non si metta al ballo”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Balneari: “La politica non ceda alle gare”; “Canoni minimi, reintrodurre la norma che calmiera i prezzi”.

Politica: due sindaci lader di partito (Valentina Ghio e Carlo Bagnasco) leader regionali di partito, così il Tigullio conta di più. Pianeta covid: “Ieri in Asl 4 i nuovi contagi sono scesi a 46; ancora 27 i pazienti ricoverati”. Turismo: aumento fino al 20-30 per cento delle prenotazioni di Pasqua (Commento. Ma la diminuzione del covid farà risalire i viaggi degli italiani all’estero con le conseguenze del caso).

Sestri Levante: cena senza green pass, identificati 20 clienti. Sestri Levante: cronache di quartiere, arriva il Megafono. Chiavari: addio al “megu” Francesco Grasso, città in lutto. Chiavari: addio a Mario Bertelloni, storica firma del, Secolo. Chiavari: “Il regolamento non prevede la presenza del Torriglia in aula”. Chiavari: Emilio Cervini sul caso alghe: “Canepa era tra gli autori dell’esposto”.

Rapallo: piano dei dehors, la Confesercenti chiede di fissare le regole.

Camogli: crollo del cimitero, oggi è il giorno del ricordo. Recco: fabbricava bombe in casa e diceva di uscire con gli amici. Recco: nuova strada per il cimitero di Polanesi (Commento. Qui nasce la tomba di famiglia di Gabriele Volpi). Recco: reddito di cittadinanza, truffe tentate on line.

Lumarzo: “Ieri primo giorno di chiusura del tunnel Bargagli-Ferriere, disagi contenuti”; “Cento rifornimenti al giorno, ieri solo uno”.