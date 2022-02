Rapallo: nuove imprese dedicate alla cura della persona - LevanteNews

L’idea del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco di far visita alle nuove imprese aperte in città nonostante la pandemia, ha avuto fortuna. Quasi ogni giorno ritaglia il tempo per poter assolvere alla sua promessa..

Questa mattina ha salutato Alina che, nella splendida cornice dell’Hotel Best Western Tigullio Royal, ha aperto un nuovo angolo benessere ” Beautique Ginny” con massaggi e trattamenti estetici dedicati al benessere psico -fisico della persona. Riferisce il sindaco: “Con l’occasione ho salutato Luca ed Andrea e tutto lo staff augurando loro una proficua stagione estiva”

.