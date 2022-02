Rapallo: il Piano urbanistico e l'augurio del Circolo Pd - LevanteNews

Da Gianluca Cecconi segretario Circolo Pd Rapallo

Nel consiglio comunale di ieri Lunedì 21 Febbraio il partito democratico di Rapallo, ha presentato una mozione relativa alla richiesta di una discussione sull’annullamento del PUC .

Una pratica che è iniziata nell’ ormai lontano 2005, 17 anni fa!

L’obbiettivo del PD è come allora, quello di discutere del PUC nel suo ambito normale: il Consiglio Comunale.

Come è sempre stata nostra prerogativa chiedere il coinvolgimento dei cittadini nella discussione.

Ma oggi il nostro Piano Urbanistico è bloccato perché questa amministrazione, (come del resto le due precedenti), non è stata in grado di avere un PUC nella città che è diventata famosa per la Rapallizzazione, una responsabilità politica di chi governa dal dopoguerra ad oggi.

Anzi oggi del PUC se ne parla nelle aule dei tribunali tra avvocati e non in consiglio tra i rappresentanti eletti dai cittadini.

Come partito democratico ci auguriamo che l’iter di approvazione non subisca ulteriori ritardi, ma soprattutto che vengano coinvolti i cittadini, sempre più spesso lasciati da parte e non ascoltati per le decisioni da prendere.

Partecipazione è democrazia, è coinvolgimento nel bene comune;

questo è il modo con cui si può riavvicinare il cittadino alle istituzioni, per ritornare a credere nella buona politica e partecipare al futuro della propria collettività.

Per la cronaca la nostra mozione non è stata discussa, tutto è stato rimandato al prossimo consiglio,

su suggerimento del nostro consigliere comunale vista l’ora ormai tarda.

Riteniamo che un argomento cosi importante per la città, alla prossima discussione venga inserito tra i primi punti all’ordine del giorno del consiglio comunale.

Ancora una volta del PUC Rapallo non ne riesce a parlare, la “telenovela” continua.