Rapallo: campi da padel verso la gara per gestirli e la copertura - LevanteNews

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Ieri sera nel corso del consiglio comunale è stato approvato l’atto di indirizzo per l’affidamento

della gestione dell’impianto da Padel sulla copertura del nuovo depuratore di Rapallo. Una

struttura che oltre a due campi, comprenderà uno spogliatoio, un’area ristoro e un’area verde.

L’atto di indirizzo ha definito le linee guida principali che verranno seguite durante il processo di

selezione attraverso concessione di servizio.

La gara sarà rivolta a soggetti dotati di adeguata esperienza gestionale e capacità economica.

Il sistema di concessione dovrà valorizzare l’impianto come luogo di diffusione della pratica

sportiva e di aggregazione sociale promuovendo attività e manifestazioni dedicate anche in

ambito scolastico e giovanile.

L’amministrazione comunale sta inoltre valutando la possibilità tecnica di copertura dell’impianto,

un intervento che ne aumenterebbe notevolmente la continuità di utilizzo anche durante il

periodo invernale.

Gli uffici comunali procederanno quanto più celermente possibile all’avvio del processo di

selezione a cui verrà data massima diffusione per consentire una adeguata partecipazione.

“Da subito abbiamo creduto al progetto di valorizzazione della copertura del depuratore con la

realizzazione di due campi da padel, lo sport del momento – dichiara il sindaco Carlo Bagnasco –

offriamo così alla Città il duplice vantaggio di aver realizzato il depuratore più moderno e

all’avanguardia possibile e aver creato un nuovo spazio ludico – sportivo a vantaggio di tutta la

cittadinanza.”