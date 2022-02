Dalla Fim Cisl Genova

“Da parte di HI Lex ci aspettiamo risposte chiare sul futuro dei lavoratori. Nell’ultimo incontro abbiamo registrato qualche passo in avanti, ma non basta: nel prossimo confronto l’azienda deve tradurre in fatti concreti la promessa di venire incontro alle esigenze dei lavoratori, penalizzandoli il meno possibile. E deve eliminare la parola esuberi dalla trattativa a meno che non siano volontari ”, spiega Marco Longinotti della Fim Cisl Genova