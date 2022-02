Covid: 261 i contagi in Asl4 - LevanteNews

Nel bollettino odierno con i dati Covid del flusso Alisa-ministero nella Asl4 sono 261 i nuovi contagi e 23 gli ospedalizzati (20 a Sestri e 3 a Lavagna).

In Liguria con 3.675 in più, giungono a 2.265.151 i tamponi molecolari effettuati, mentre sono 2.454.102 i tamponi antigenici rapidi (12.082). Il totale dei casi positivi è 339.189 (+1.681), mentre gli attuali sono 16.579 (-894).

Sono 482 (-21) i ricoverati in ospedale di cui 24 in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 16.084 (-870) persone mentre i guariti sono 317.542 (2562). I decessi sono 5068. I vaccini somministrati sono 3.373.813.