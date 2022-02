Chiavari. Il decesso dello storico Mario Bertelloni, aveva 77 anni - LevanteNews

E’ morto Mario Bertelloni, 77 anni, storico chiavarese che ha raccontato il frutto delle sue ricerche in diverse pubblicazioni. Ricordiamo in particolare, scritto a quattro mai con l’amico Federico Canale, per anni caposervizio dell’edizione levantina del Secolo. Il volume “Chiavari 1943-1945: una cronaca” con prefazione dell’ammiraglio e sindaco Luigi Gatti era stato il primo volume a ricostruire il dramma delle guerre (prima a fianco della Germania, poi quella civile).

Stava lavorando ad un nuovo libro che avrebbe narrato (ma auspichiamo venga comunque pubblicato postumo dal Comune per ricordarne la memoria) sullo sfondo del dopoguerra, particolari della storia della sua amata Chiavari e delle vicende umane di V. Umberto Cavassa, che dal Lavoro, che aveva diretto, era passato in qualità di responsabile a quella del Secolo ed i rapporti di amicizia tra lo stesso Cavassa (che abitava a Chiavari) e Sandro Pertini. Per questo un mesetto fa aveva avuto un incontro, a Camogli, con chi scrive queste note, anche per consultare l’ormai introvabile volume “Mussolini padrino del Lavoro”. Bertelloni avrebbe cercato anche di svelare il mistero per cui Pertini era stato espulso dal sindacato giornalisti di cui Cavassa faceva parte; come testimonia una accorata lettera di Pertini allo stesso Cavassa.

Mario Berttelloni lascia nel dolore la moglie Maria Angela, il figlio Andrea il fratello Giorgio, i parenti e i molti amici. Il funerale domani mercoledì 23 febbraio alle 10 nella chiesa di Rupinaro dove oggi alle 18.30 verrà recitato il rosario.

Alla famiglia le condoglianze dalla redazione di Levante News.

(Nelle foto il centro storico di Chiavari tanto amato da Mario Bertelloni e la copertina di uno dei suoi libri)