Chiavari. Canepa: "Alghe, se esistessero casi ambigui lo rifarei anche oggi" - LevanteNews

Da Giorgio Canepa capogruppo di Partecip@ttiva a Chiavari

Oggetto: “alghe”. Su questo argomento credo che la prima cosa da fare sia ricordare alcuni passi

fondamentali della vicenda.

Durante l’Amministrazione Levaggi, riscontrammo una fattura prima registrata e

poi se ben ricordo cancellata, di un ammontare ben superiore a quanto era

concesso dalla legge per un affidamento diretto. In Consiglio Comunale si chiese di

fare chiarezza e di di discutere il fatto in una Commissione.

Al netto rifiuto del Sindaco Levaggi, per motivi mai chiaramente spiegati, vista

l’evidenza di una simile anomalia non restò altra strada che evidenziare alle autorità

competenti (Guardia di Finanza) la situazione, lasciando agli stessi il giudizio di

cosa e come fare in relazione, soprattutto in quanto autorità competente in materia.

Probabilmente se il Sindaco Levaggi avesse accettato di discutere all’interno degli

organi consiliari si sarebbe potuto chiarire la situazione, senza altre e successive

azioni.

Il tutto è poi passato alla magistratura, che mai mi ha interpellato in merito e che

ha preso decisioni che non sta a me commentare.

In quella situazione quindi ho adempiuto al mio ruolo di consigliere di minoranza

esercitando il ruolo del controllo dell’operato dell’amministrazione. L’ho fatto in modo

sobrio e cortese, senza rivolgermi in continuazione agli organi di stampa per agitare

spettri e sospetti su chi governava la città in quel momento.

Peraltro non esiterei a comportarmi in questo modo anche oggi dai banchi della

maggioranza se venissi a conoscenza di azioni ambigue che richiedessero

chiarimenti.

Quindi è inutile che certi politicanti si agitino a sollevare casi che non esistono.

Tempo perso.