Camogli: un anno fa il crollo cimitero, una corona per ricordare - LevanteNews

Ad un anno dal crollo di una porzione del cimitero di Camogli, l’amministrazione comunale ha voluto ricordare il tragico accadimento, che per la sua gravità fu riportato dai media anche esteri, deponendo una corona in memoria dei 415 defunti, che è stata benedetta da Don Danilo Dellepiane: “La benedizione di Dio, che è la sua carezza, divenga incoraggiamento su ogni volontà di bene, di costruire. E’ la carezza di Dio che consola ed invoglia ad uscire da ogni rabbia”.

Il sindaco Francesco Olivari ha ricordato le situazioni difficili superate durante questo anno ringraziando quanti hanno lavorato per risolverle. In particolar modo l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone. “Tanti lavori fatti e tanti ancora da fare – ha detto – Aspettiamo anche i risultati, che richiedono tempo, da medicina legale per il riconoscimento di alcune salme”.

Presenti alla breve, ma sentita cerimonia, anche la vicesindaco Elisabetta Anversa con gli assessori Italo Mannucci, Agostino Revello, Elisabetta Abamo ed i consiglieri comunali Oreste Bozzo, Gennaro Costaro e Chiara Zucchetti; Matteo Torri, comandante dei carabinieri; Mario Zappalà, comandane della capitaneria; Antonio Santacroce, comandante della polizia locale.

Oggi il Comitato “Caligo su Camogli”, che rappresenta i parenti dei defunti, ha fatto affiggere sui muri della città un manifesto che invoca la verità e ha organizzato alcuni momenti per ricordare quanto accaduto e i propri cari.

Alle 15.30, ora del crollo, appuntamento davanti al cancello del cimitero per un momento di raccoglimento e la deposizione di fiori, successivamente dal porto partiranno due imbarcazioni per recarsi davanti al cimitero e gettare in mare una corona di fiori. Verrà anche diffuso un video sui canali social. Alle 18 in basilica la celebrazione di una Messa in suffragio.