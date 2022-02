Camogli: fiori al cimitero all'ora in cui, un anno fa, avvenne il crollo - LevanteNews

“Oggi è il giorno del ricordo, non quello delle polemiche”. Così i membri del Comitato “Caligo su Camogli” che hanno voluto portare fiori al cimitero a un anno esatto dal crollo dei loculi in mare. Sui volti c’è tristezza, dolore, ma non rassegnazione. Un centinaio i parenti che hanno avuto defunti coinvolti e sono giunti all’appuntamento delle 15.30, l’ora del crollo. C’è chi può di nuovo portare un fiore sulla tomba della nonna; chi attende l’esito dell’esame del Dna per sapere se tra i resti ritrovati e senza nome ci sono anche quelli del papà; chi credeva di avere la mamma ancora dispersa in mare e dopo essersi sottoposto all’esame del dna ha saputo che la salma era stata ritrovata. Le condizioni meteomarine non sono buone. I fiori vengono gettati in mare oltre la barriera che segna il limite del cimitero. Tra i presenti un solo consigliere comunale: Claudio Pompei.

Il cimitero appare ordinato, nulla da dire sulla manutenzione. Oggi – ripete una signora – non è il giorno delle polemiche.