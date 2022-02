Sesta: Mangia Trekking, camminato nei luoghi di culto storico - LevanteNews

Da Mangia Trekking

Proseguono le iniziative dell’Alpinismo Lento per suggerire agli appassionati di camminare e conoscere, interessanti e piacevoli attività all’aria aperta. Nei giorni scorsi alcuni amici del Mangia Trekking hanno organizzato ed effettuato una camminata storico culturale tra Val di Vara ed il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Una esperienza che li ha prima condotti a visitare l’antico santuario, di Nostra Signora della Salute, un luogo di culto cattolico nella frazione di Volastra, situato nel comune di Riomaggiore, nelle 5 Terre. Edificato, nella parte alta dell’abitato, nel XII secolo in stile romanico con successivi inserti in gotico. La semplice facciata a capanna, a conci di pietra locale, è decorata da un coronamento di archetti. Il portale in arenaria, ad arco ogivale, è sormontato da una finestra gotica a due luci create da una colonnina caratteristica di un’ architettura medievale. Strette finestre sono aperte lungo le pareti laterali. L’interno è a unica navata unica, di pianta rettangolare, con copertura a volta a botte. Su una volta semicircolare ad arco gotico alloggia l’ altare barocco. Nel santuario è venerata l’immagine di una Madonna, che fu incoronata nel 1891. Dopo pranzo risalendo il crinale della montagna gli amici del Mangia Trekking sono giunti sul monte Capri, ad osservare un megalite preistorico, “sdraiato”, situato sul declivio della piccola montagna, in una zona ove l’associazione opera alla manutenzione dei sentieri. Si tratta di uno dei tre megaliti rinvenuti in provincia di La Spezia. Una pietra di arenaria grigia avente la forma di un obelisco appuntito. Una stele antropomorfa come quelle ritrovate in Lunigiana. La sua altezza è stimata intorno a 3,80 metri, mentre la circonferenza è calcolata in 2 metri, e 20 cm la circonferenza in punta. Spezzato a circa metà della sua lunghezza, si ritiene che la frattura sia avvenuta durante la caduta dalla posizione verticale. Questo grande manufatto in pietra è il simbolo ed il prodotto di una cultura molto antica. Così Mangia Trekking invita tutti gli appassionati di alpinismo lento a trascorrere le loro giornate all’aria aperta camminando negli ambienti naturali avvalendosi delle interessanti occasioni per conoscere i vari patrimoni storici dei loro territori