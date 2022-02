Riomaggiore: attività economiche, bando per contributi a fondo perduto - LevanteNews

Le domande di contributo devono pervenire allโ€™Ufficio Protocollo del Comune ๐ž๐ง๐ญ๐ซ๐จ ๐ฅ๐ž ๐จ๐ซ๐ž ๐Ÿ๐Ÿ ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ‘๐Ÿ/๐ŸŽ๐Ÿ‘/๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ tramite Pec allโ€™indirizzo segreteria@pec-comunediriomaggiore.it o a mano, a mezzo servizio postale o corriere (Via T. Signorini n.118, 19017 Riomaggiore). Per leggere il bando e scaricare il modulo per la presentazione delle domande รจ possibile visitare sito al link: https://www.comune.riomaggiore.sp.it/